Comenzando a enumerar los problemas, tienes que saber que la pérdida de pelo en un gato puede ser generada por estrés, y alergias a distintos elementos.

Cuando un gato está estresado, pude acicalarse en exceso, lo que puede llevar a la pérdida del pelo. En la misma línea, la alergia a alimentos y cuestiones ambientales puede causar el mismo efecto.

Ácaros, pulgas y otros parásitos pueden causar picazón e irritación en la piel, causando dermatitis y llevando a la pérdida de pelo debido al rascado.

gato, que significa El estrés es uno de los motivos por los que un gato puede perder pelo

Por último, las enfermedades como el hipertiroidismo o problemas renales pueden manifestarse con pérdida de pelo. Es importante que, si ves este síntoma, sepas identificar si es una causa válida para acudir al veterinario.

Qué significa que tu gato le gruña a algunas personas

Sin dejar de lado al gato, pero cambiando completamente de tema, es necesario responder otra de las preguntas frecuentes, que gira en torno al hecho de que tu mascota le gruña a algunas personas.

Primero que nada, hay que saber diferenciar entre bufido y gruñido porque estos sonidos felinos suelen confundir. El primero es de autodefensa por excelencia, expulsando aire bruscamente con la boca completamente abierta. Un gato bufa para asustar a un posible depredador cuando se siente amenazado o invaden su territorio.

Cuando un gato gruñe, generalmente está indicando incomodidad, miedo o irritación. Es su forma de decir que quiere espacio y que percibe algo, o a alguien en este caso, como una amenaza potencial.