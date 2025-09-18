Inicio Sociedad Emoji
Lenguaje de redes

Qué significa el emoji del número 100 y cuándo es el momento para utilizarlo

El emoji del número 100 es uno de los más utilizados, pero muchos usuarios no entienden su significado. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El emoji del número cien es uno de los más utilizados en las distintas redes.

El emoji del número cien es uno de los más utilizados en las distintas redes.

Los emojis se han convertido en una parte esencial de la comunicación diaria de las personas, permitiendo expresar sentimientos y emociones de manera rápida y efectiva. En concreto, hay uno que muchas personas utilizan seguidamente y no saben bien qué significa, y ese es el que muestra a un número 100 subrayado.

Son muchos los emojis de números que pueden encontrarse en las distintas aplicaciones y plataformas, pero lo cierto es que este destaca por varias particularidades.

emoji, numero
Este emoji está disponible desde el año 2015.

Este emoji está disponible desde el año 2015.

Qué significa el emoji del número 100 y cuándo utilizarlo

Originado del número 100 escrito en un examen o trabajo escolar para indicar una puntuación perfecta de 100 sobre 100, este emoji se usa comúnmente como una abreviatura de 100%, con el uso que significa "mantenerlo real" o un sentimiento similar.

En este contexto, este emoji puede usarse como para expresar orgullo o aceptación general de una idea. Tal es la trascendencia de este emoji, que aparece en series de Netflix populares, como la de adolescencia.

El emoji definido como "Cien Puntos" se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015. Se utiliza para expresar que algo es excelente, un éxito rotundo, o para mostrar un acuerdo total y apoyo. Significa perfección, aprobación, sinceridad o un esfuerzo total del 100%. En concreto, los momentos a utilizarlo son varios:

  • Logros y éxitos: cuando has conseguido un resultado perfecto, como una calificación sobresaliente en un examen o un proyecto exitoso.
  • Apoyo y acuerdo: para mostrar que estás completamente de acuerdo con una idea o un comentario, reforzando la idea de que es totalmente válida.
  • Sinceridad y autenticidad: para indicar que estás siendo completamente honesto o que algo que se dijo es genuino, siguiendo la jerga "keeping it 100".
  • Esfuerzo máximo: para señalar que alguien está poniendo todo su empeño y dedicación en algo, dando el máximo posible.
  • Aceptación: para mostrar una aprobación general hacia una idea o concepto.
numero, emoji
Este emoji puede utilizarse en varios contextos.

Este emoji puede utilizarse en varios contextos.

Cuál es el emoji más utilizado en WhatsApp

El emoji más utilizado en WhatsApp, y a nivel global, es la cara que llora de la risa. Este emoji representa una expresión de alegría tan intensa que parece que la persona está llorando por reírse mucho y es el que más se comparte a diario.

Según Facebook, este emoji representa nada menos que el 5% de los enviados a nivel mundial, y está en el top de los más utilizados desde el año 2014.

Temas relacionados:

Te puede interesar