Qué significa el emoji del número 100 y cuándo es el momento para utilizarlo

Qué significa el emoji del número 100 y cuándo utilizarlo

Originado del número 100 escrito en un examen o trabajo escolar para indicar una puntuación perfecta de 100 sobre 100, este emoji se usa comúnmente como una abreviatura de 100%, con el uso que significa "mantenerlo real" o un sentimiento similar.

En este contexto, este emoji puede usarse como para expresar orgullo o aceptación general de una idea. Tal es la trascendencia de este emoji, que aparece en series de Netflix populares, como la de adolescencia.

El emoji definido como "Cien Puntos" se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015. Se utiliza para expresar que algo es excelente, un éxito rotundo, o para mostrar un acuerdo total y apoyo. Significa perfección, aprobación, sinceridad o un esfuerzo total del 100%. En concreto, los momentos a utilizarlo son varios:

Logros y éxitos: cuando has conseguido un resultado perfecto, como una calificación sobresaliente en un examen o un proyecto exitoso.

cuando has conseguido un resultado perfecto, como una calificación sobresaliente en un examen o un proyecto exitoso. Apoyo y acuerdo: para mostrar que estás completamente de acuerdo con una idea o un comentario, reforzando la idea de que es totalmente válida.

para mostrar que estás completamente de acuerdo con una idea o un comentario, reforzando la idea de que es totalmente válida. Sinceridad y autenticidad: para indicar que estás siendo completamente honesto o que algo que se dijo es genuino, siguiendo la jerga "keeping it 100".

para indicar que estás siendo completamente honesto o que algo que se dijo es genuino, siguiendo la jerga "keeping it 100". Esfuerzo máximo: para señalar que alguien está poniendo todo su empeño y dedicación en algo, dando el máximo posible.

para señalar que alguien está poniendo todo su empeño y dedicación en algo, dando el máximo posible. Aceptación: para mostrar una aprobación general hacia una idea o concepto.

Cuál es el emoji más utilizado en WhatsApp

El emoji más utilizado en WhatsApp, y a nivel global, es la cara que llora de la risa. Este emoji representa una expresión de alegría tan intensa que parece que la persona está llorando por reírse mucho y es el que más se comparte a diario.

Según Facebook, este emoji representa nada menos que el 5% de los enviados a nivel mundial, y está en el top de los más utilizados desde el año 2014.