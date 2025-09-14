Qué significa el emoji de los dedos que se tocan y cuándo es momento para utilizarlo

Qué significa el emoji de los dedos que se tocan

El emoji de dos dedos que se tocan puede representar timidez, nerviosismo o ternura, especialmente en el contexto de un mensaje a alguien que te gusta o una amistad cercana.

En concreto, este emoji se utiliza diariamente para expresar un sentimiento vulnerable o una duda antes de decir algo. Los contextos en los que es un sticker adecuado de usar son los siguientes:

Para mostrar ternura: es una forma de expresar un sentimiento dulce o un "uwu" para alguien que te atrae o te causa ternura.

Cuando te sientes tímido: puedes usarlo para indicar que te sientes nervioso o tímido al querer decir algo a otra persona.

Para preguntar algo delicado: se puede emplear para hacer una pregunta suave, pero que puede implicar una respuesta un poco más arriesgada.

En mensajes a la persona amada: este emoji se usa frecuentemente para enviarle un mensaje a la persona que te gusta o a tu pareja.

Para pedir algo con precaución: si quieres pedir un favor o hacer una pregunta, pero temes la respuesta de la otra persona, puedes usar para mostrar tu nerviosismo o preocupación.

Para expresar vergüenza: es un gesto que imita a alguien jugueteando con los dedos por timidez, o para expresar que te sientes un poco avergonzado por algo.

Combinación con otros emojis: se combina frecuentemente con el emoji (cara suplicante) para formar la secuencia, que intensifica la sensación de timidez o de una petición cautelosa.

En redes sociales: se usa en plataformas como TikTok y WhatsApp para transmitir una sensación de vulnerabilidad o de espera nerviosa ante una respuesta.

Cuáles fueron los últimos emojis en agregarse

Los emojis más recientes incluyen una cara con ojeras, salpicadura y árbol sin hojas. Otras incorporaciones recientes o próximas son una huella dactilar, una pala, una hortaliza, un rábano, un arpa y la bandera de Sark.

Estos emojis se fueron integrando en diferentes plataformas a lo largo de 2025, aunque su aparición depende de la actualización del sistema operativo o la aplicación de mensajería.