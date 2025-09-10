Inicio Sociedad Emoji
Qué significa el emoji del corazón negro y cuándo es momento para utilizarlo

El emoji del corazón negro tiene una connotación completamente distinta al tradicional de color rojo, y son muchas las personas que no entienden qué significa

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Este emoji es uno de los más utilizados dentro de las distintas plataformas. 

Los emojis se han convertido en una parte esencial de la comunicación diaria de las personas, permitiendo expresar sentimientos y emociones de manera rápida y efectiva. En concreto, hay uno que muchas personas utilizan mal y no saben bien qué significa, y ese es el del corazón negro.

A menudo, y de manera general el emoji del corazón está asociado a sentimientos de confianza, apoyo, cercanía y estabilidad, se utiliza para expresar emociones profundas de una manera no verbal. Pero lo cierto es que este no es el caso en algunas ocasiones.

corazon negro, emoji
El emoji del corazón negro tiene múltiples significados.

Qué significa el emoji del corazón negro

Como explica el sitio Emojipedia, el corazón completamente sombreado de negro puede usarse para expresar morbosidad, tristeza o una forma de humor negro, pero a pesar del color se usa más comúnmente para el amor y el afecto.

El emoji del corazón negro se aprobó como parte de Unicode 9.0 en 2016 y se agregó a Emoji 3.0 en 2016, siendo uno de los más utilizados en diversos contextos.

Más allá del afecto y el amor, uno de los sentimientos con los que está profundamente relacionado este emoji es el luto y la tristeza. Puede usarse a la hora de perder a un ser querido o al estar desencantado con una situación particular.

En sentido, contrario, este emoji puede indicar un amor intenso, pero con una connotación de misterio, afecto sombrío o elegancia.

Al igual que otros corazones, puede usarse para mostrar apoyo y solidaridad en contextos de duelo o en referencia a movimientos sociales como el Black Lives Matter.

emoji, corazon negro
Este emoji fue agregado en el año 2016.

Por último, y aunque muchos no lo crean, este corazón puede usarse para hacer referencia al humor. Dicho en otras palabras, se utiliza para añadir un toque humorístico o irónico a comentarios sobre temas oscuros.

Cuáles fueron los últimos emojis en agregarse

Los emojis más recientes incluyen una cara con ojeras, salpicadura y árbol sin hojas. Otras incorporaciones recientes o próximas son una huella dactilar, una pala, una hortaliza, un rábano, un arpa y la bandera de Sark.

Estos emojis se fueron integrando en diferentes plataformas a lo largo de 2025, aunque su aparición depende de la actualización del sistema operativo o la aplicación de mensajería.

