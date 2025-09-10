Qué significa el emoji del corazón negro y cuándo es momento para utilizarlo

El emoji del corazón negro se aprobó como parte de Unicode 9.0 en 2016 y se agregó a Emoji 3.0 en 2016, siendo uno de los más utilizados en diversos contextos.

Más allá del afecto y el amor, uno de los sentimientos con los que está profundamente relacionado este emoji es el luto y la tristeza. Puede usarse a la hora de perder a un ser querido o al estar desencantado con una situación particular.

En sentido, contrario, este emoji puede indicar un amor intenso, pero con una connotación de misterio, afecto sombrío o elegancia.

Al igual que otros corazones, puede usarse para mostrar apoyo y solidaridad en contextos de duelo o en referencia a movimientos sociales como el Black Lives Matter.

emoji, corazon negro Este emoji fue agregado en el año 2016.

Por último, y aunque muchos no lo crean, este corazón puede usarse para hacer referencia al humor. Dicho en otras palabras, se utiliza para añadir un toque humorístico o irónico a comentarios sobre temas oscuros.

Cuáles fueron los últimos emojis en agregarse

Los emojis más recientes incluyen una cara con ojeras, salpicadura y árbol sin hojas. Otras incorporaciones recientes o próximas son una huella dactilar, una pala, una hortaliza, un rábano, un arpa y la bandera de Sark.

Estos emojis se fueron integrando en diferentes plataformas a lo largo de 2025, aunque su aparición depende de la actualización del sistema operativo o la aplicación de mensajería.