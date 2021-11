Qué protector solar hay que usar para cuidar la piel

Índice UV en la aplicación del Clima del celular.jpg La aplicación de Clima del celular indica el índice de rayos UV

La "regla de la sombra" es una herramienta que todas las personas tienen al alcance de la mano y señalará las ocasiones en las que el sol no será dañino para la piel.

Cuanto más chica es la sombra que proyecta el cuerpo con respecto a la altura de la persona, los rayos ultravioleta son más fuertes , intensos y por ende, afectan más a la piel. Cuando la sombra es pequeña, es recomendable no exponerse al sol.

En cambio, cuando la la sombra es más alargada, más que la altura de la persona, el riesgo de los rayos UV disminuye.

La "regla de las sombras" es eficaz para conocer la intensidad de los rayos UV.

La importancia del protector solar para cuidar la piel

Las personas que tienen una piel muy clara deben cuidar aún más su piel porque tienen menor pigmento, que los protege naturalmente. Es fundamental el uso de protector solar en:

Los menores de edad

Los inmunosuprimidos

Las personas que han sido trasplantadas

Las personas que tengan constante exposición al sol

Aquellos que tengan alguna enfermedad que se agudice con el sol

La utilización del protector solar retrasa el envejecimiento de la piel, evita la aparición de manchas, de pecas, arrugas prematuras y lo más importante es que ayuda a prevenir el cáncer de piel.

Manchas en la cara por la exposición al sol

Qué factor de protector solar usar según la edad

En el caso de los bebés menores de seis meses, es recomendable, en primer lugar, no exponerlos al sol bajo ninguna circunstancia y por otro lado, no colocarles protector solar porque su piel es muy sensible y podría ocasionar reacciones alérgicas. Hay que tener en cuenta que los rayos UV también penetran aunque la persona esté a la sombra o el cielo esté nublado, ya que pasa el 80% de la radiación.

Los bebés que tengan más de seis meses ya pueden usar protector solar, preferentemente factor 60 y mucho mejor, si es 80. Los niños deben utilizar un gorro que les cubra la cabeza para evitar la insolación y es recomendable que esté mojado o húmedo. Además, se les puede colocar la ropa con filtro UV, vienen remeras short, remeras mangas cortas y mangas largas, que atenúan los efectos adversos de los rayos solares.

Lo recomendable es que los niños no estén expuestos al sol entre las 11 y las 16 porque es cuando los índices UV son más altos.

Las remeras con filtros UV son una muy buena elección para los niños

En el caso de los adultos, lo aconsejable es que siempre usen protector solar con un FPS (factor de protección solar) mayor a 30. En el rostro, es mejor si se utiliza un protector especial para la cara, ya que es el lugar del cuerpo que tiene la piel más sensible.

Las embarazadas ¿pueden tomar sol?

La respuesta es sí, sin embargo, deben cuidarse más del sol y usar un factor de protector solar mayor. Lo recomendable como base es un FPS mayor a 30 en el cuerpo. Las hormonas de las mujeres aumentan y por ello, suelen aparecer algunas manchas en la cara y es importante cuidar la piel, si fuera posible, con un factor mayor a 50 en el rostro.