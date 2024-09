►TE PUEDE INTERESAR: Toma aire al saber la diferencia entre el queso cremoso y el queso mantecoso

Queso cáscara negra revelaron.jpg

Qué pasa si una persona se come la cáscara que recubre el queso

Existen diferentes tipos de quesos que tienen cáscara negra, roja, naranja o amarilla. Por lo general suele sacarse la corteza que los recubre, pero en otras ocasiones muchos se preguntan si realmente es necesario, si se puede consumir o si es peligroso para la salud.

Nutricionistas y especialistas en el tema, revelaron que la corteza plástica o cáscara del queso que recubre su exterior no es perjudicial a la salud si se consume. Sin embargo, comparten que es conveniente sacársela, ya que podría afectar el sabor del alimento y además no aportan ningún nutriente. Por lo que será decisión de cada uno sobre si se quita o no.

►TE PUEDE INTERESAR: Qué significa la baba que se le hace al jamón cocido

queso cascara negra.jpg

¿De qué está hecha la cáscara que tiene el queso en su exterior?

La cáscara que se puede encontrar en algunos quesos puede ser natural o artificial. En el primer caso se produce en el proceso de maduración del queso.

Por otro lado, los quesos curados suelen tener una corteza artificial que pueden ser de ceras, parafinas o aceites minerales que recubren y protegen al alimento de los niveles de humedad que hay en su interior y para evitar la aparición del moho.