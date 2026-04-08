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Truco casero

Qué pasa si mezclo vinagre blanco con jabón de platos y para qué se usa

Dos productos que todos tenemos en casa y que pueden utilizarse para muchas cosas. Por qué hay que mezclar vinagre y detergente de platos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco con vinagre y jabón que no puede faltar en tu cuaderno de procedimientos de limpieza. 

Un truco con vinagre y jabón que no puede faltar en tu cuaderno de procedimientos de limpieza. 

Cuando se trata de mantener la casa impecable, a menudo andamos en la búsqueda de trucos caseros o procedimientos seguros de limpieza. El vinagre y el jabón de platos son dos productos que siempre tenemos a mano y utilizamos en el día a día para diferentes cosas ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando los mezclamos?

elementos de limpieza
Para limpiar la casa siempre hay que tener ingredientes baratos y &uacute;tiles a mano.&nbsp;

Para limpiar la casa siempre hay que tener ingredientes baratos y útiles a mano.

Para realizar mezclas seguras en casa, primero hay que conocer bien cada producto, su composición, uso y prohibiciones. Tanto el vinagre como el jabón de platos se pueden usar para limpiar diferentes cosas y en diferentes proporciones, pero al fin y al cabo sirven para ello.

El vinagre se obtiene a través de dos procesos diferentes: por fermentación o por destilación. Cuando fermentamos naturalmente frutas, las bacterias transforman el alcohol en ácido acético. Ese ácido acético se destila artificialmente para obtener un vinagre más intenso y potente, no apto para consumo.

El detergente de platos o jabón de cocina se usa para limpiar mucho más que vasos, cubiertos o utensilios. Este producto se elabora de manera comercial utilizando productos limpiadores o tensioactivos, agua, espesantes y conservantes.

El vinagre puede ser peligroso y corrosivo si se coloca en algunas superficies delicadas como pantallas electrónicas, mesadas de granito y ropa suave. El detergente es inofensivo y no daña superficies.

Cómo mezclar vinagre y jabón líquido para platos

Mezclar vinagre y jabón de platos es muy sencillo y no requiere de procedimientos complejos. Solo debe preparar un frasco o botella de vidrio con partes iguales de agua y vinagre.

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Solo hay que colocar ambos ingredientes en una botella con agua.&nbsp;

Solo hay que colocar ambos ingredientes en una botella con agua.

Añade unas 3 cucharadas de detergente de plato y agita bien con la botella cerrada. Coloca la mezcla en un pulverizador y tenla siempre a mano para limpiar la cocina, el baño o algunos rincones del auto.

¿Qué puedo limpiar con esta mezcla de vinagre y jabón?

El vinagre y el jabón de platos juntos sirven para limpiar muchas cosas. Solo debes rociarlo y refregar con alguna esponja o trapo suave.

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Puedes usar estos ingredientes para remover muchas manchas de la casa.

Puedes usar estos ingredientes para remover muchas manchas de la casa.

  • Puedes usar esta mezcla de vinagre y jabón como desengrasante multiusos. Es ideal para limpiar las fuentes del horno, el interior del microondas o los platos engrasados.
  • Esta mezcla también se usa para limpiar el baño. Para remover el sarro, la suciedad en el inodoro o los restos de jabón en el lavamanos, puedes usar estos ingredientes combinados.
  • Finalmente, también puedes usar vinagre y jabón para lavar algunas manchas en la ropa. El vinagre actúa como suavizante, elimina manchas de transpiración, mientras que el detergente favorece la limpieza y quita manchas más superficiales.

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