Qué pasa si mezclo vinagre blanco con jabón de platos y para qué se usa

El detergente de platos o jabón de cocina se usa para limpiar mucho más que vasos, cubiertos o utensilios. Este producto se elabora de manera comercial utilizando productos limpiadores o tensioactivos, agua, espesantes y conservantes.

El vinagre puede ser peligroso y corrosivo si se coloca en algunas superficies delicadas como pantallas electrónicas, mesadas de granito y ropa suave. El detergente es inofensivo y no daña superficies.

Cómo mezclar vinagre y jabón líquido para platos

Mezclar vinagre y jabón de platos es muy sencillo y no requiere de procedimientos complejos. Solo debe preparar un frasco o botella de vidrio con partes iguales de agua y vinagre.

detergente y vinagre Solo hay que colocar ambos ingredientes en una botella con agua.

Añade unas 3 cucharadas de detergente de plato y agita bien con la botella cerrada. Coloca la mezcla en un pulverizador y tenla siempre a mano para limpiar la cocina, el baño o algunos rincones del auto.

¿Qué puedo limpiar con esta mezcla de vinagre y jabón?

El vinagre y el jabón de platos juntos sirven para limpiar muchas cosas. Solo debes rociarlo y refregar con alguna esponja o trapo suave.

limpiar grasa Puedes usar estos ingredientes para remover muchas manchas de la casa.