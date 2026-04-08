Qué pasa si mezclo vinagre blanco con jabón de platos y para qué se usa

Cuando se trata de mantener la casa impecable, a menudo andamos en la búsqueda de trucos caseros o procedimientos seguros de limpieza. El vinagre y el jabón de platos son dos productos que siempre tenemos a mano y utilizamos en el día a día para diferentes cosas ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando los mezclamos?
Para realizar mezclas seguras en casa, primero hay que conocer bien cada producto, su composición, uso y prohibiciones. Tanto el vinagre como el jabón de platos se pueden usar para limpiar diferentes cosas y en diferentes proporciones, pero al fin y al cabo sirven para ello.
El vinagre se obtiene a través de dos procesos diferentes: por fermentación o por destilación. Cuando fermentamos naturalmente frutas, las bacterias transforman el alcohol en ácido acético. Ese ácido acético se destila artificialmente para obtener un vinagre más intenso y potente, no apto para consumo.
El detergente de platos o jabón de cocina se usa para limpiar mucho más que vasos, cubiertos o utensilios. Este producto se elabora de manera comercial utilizando productos limpiadores o tensioactivos, agua, espesantes y conservantes.
El vinagre puede ser peligroso y corrosivo si se coloca en algunas superficies delicadas como pantallas electrónicas, mesadas de granito y ropa suave. El detergente es inofensivo y no daña superficies.
Cómo mezclar vinagre y jabón líquido para platos
Mezclar vinagre y jabón de platos es muy sencillo y no requiere de procedimientos complejos. Solo debe preparar un frasco o botella de vidrio con partes iguales de agua y vinagre.
Añade unas 3 cucharadas de detergente de plato y agita bien con la botella cerrada. Coloca la mezcla en un pulverizador y tenla siempre a mano para limpiar la cocina, el baño o algunos rincones del auto.
¿Qué puedo limpiar con esta mezcla de vinagre y jabón?
El vinagre y el jabón de platos juntos sirven para limpiar muchas cosas. Solo debes rociarlo y refregar con alguna esponja o trapo suave.
- Puedes usar esta mezcla de vinagre y jabón como desengrasante multiusos. Es ideal para limpiar las fuentes del horno, el interior del microondas o los platos engrasados.
- Esta mezcla también se usa para limpiar el baño. Para remover el sarro, la suciedad en el inodoro o los restos de jabón en el lavamanos, puedes usar estos ingredientes combinados.
- Finalmente, también puedes usar vinagre y jabón para lavar algunas manchas en la ropa. El vinagre actúa como suavizante, elimina manchas de transpiración, mientras que el detergente favorece la limpieza y quita manchas más superficiales.