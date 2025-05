Qué pasa si el cajero automático me da un billete manchado y qué tengo que hacer

Si el billete tiene una mancha de tinta sospechosa, es posible que provenga de un robo o intento de sabotaje del cajero, el cual no es necesario que uno haya intentado robarlo, pero sí alguien anteriormente.

image.png

En la mayoría de los países, un billete manchado por tinta de seguridad se considera inválido. Las autoridades bancarias lo clasifican como un "billete inutilizado". Si lo usas, podrías enfrentar problemas al intentar realizar compras o depósitos, e incluso levantar sospechas sobre su procedencia.

¿Qué debo hacer si el cajero me da un billete manchado?

En esta ocasión, hay que tener en cuenta algunas consideraciones:

No intentes usarlo en tiendas o negocios.

Conserva el comprobante del retiro: Esto será clave para cualquier reclamo.

Acude de inmediato al banco emisor del cajero (no importa si no es tu banco).

(no importa si no es tu banco). Solicita la revisión del billete y presenta una queja formal.

Si el banco no resuelve el problema, puedes acudir a la autoridad bancaria de tu país, como el Banco Central o la defensoría del cliente financiero.

Billete manchado (1).jpg

Consejos para evitar problemas con billetes manchados

Revisa siempre los billetes al momento del retiro.

Si ves algo extraño, no te vayas del cajero sin hacer el reclamo.

Toma fotos del billete y del cajero si es posible.

Guarda el recibo de la operación durante al menos 24 horas.

Recibir un billete manchado del cajero no es tu culpa, pero sí puede traerte inconvenientes si no actúas correctamente. Lo más importante es guardar evidencia, actuar rápido y no intentar usarlo sin antes validarlo con la entidad bancaria.