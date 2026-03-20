Qué libros eligen las modelos que desfilan en París

¿Qué libros eligen las modelos para leer en su tiempo libre?
La modelo Mona Tougaard asegura que le encanta leer y ahora está disfrutando de "Layla" de Colleen Hoover. Por otro lado, Alex Consani es otra de las modelos que suele alentar en las redes sociales a leer.
Ella Dalton está fascinada con la historia de "Normal People" de Sally Rooney; y Mahi Kabra se relaja antes de subirse a las pasarela leyendo "A Little Life" de Hanya Yanagihara. Kabra incluso revela: "Lo llevo a todas partes: a todos los castings, a todas las pruebas de vestuario, a todos los desfiles entre bastidores, a todas partes. Me encanta".
“Mi madre es una gran lectora, así que me inspiró durante mi infancia. Siempre he sido una lectora empedernida, y cuando empecé a modelar me di cuenta de que hay que esperar mucho, y siempre necesito sentirme productiva y tener algo que hacer. Así que un libro es como la cura perfecta. Empecé a leer Una pequeña vida de Hanya Yanagihara hace apenas una o dos semanas. Es tan bueno que voy por la mitad, ¡son 400 páginas! Está increíblemente bien escrito y es gracioso porque mucha gente se me acerca y me advierte sobre él. Me dicen: '¡ Dios mío, te espera una aventura con este libro!', pero no puedo dejar de leerlo", dice Kabra.
Avishag Amir dice que fue influenciada por los chicos que desfilan para Jacquemus, y que la convencieron de leer "El Alquimista" de Paulo Coelho. "Nunca he leído ese libro, y ahora tengo muchísimas ganas de leerlo", afirma Amir entre risas.