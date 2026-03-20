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Qué libros eligen las modelos que desfilan en París

Desde novelas románticas hasta opciones de autoayuda son los elegidos por las modelos que desfilan por las pasarelas más importantes del mundo

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Estos son los libros que las modelos más importantes del mundo eligen leer en su tiempo libre

Estos son los libros que las modelos más importantes del mundo eligen leer en su tiempo libre

Entre el peinado y el maquillaje, las últimas pruebas de vestuario y las fotos que se necesitan antes de subirse a la pasarela, las modelos suelen tener mucho tiempo libre, el cual les permite disfrutar de algunos de sus pasatiempos, como por ejemplo leer.

¿Qué libros eligen las modelos para leer en su tiempo libre?

La modelo Mona Tougaard asegura que le encanta leer y ahora está disfrutando de "Layla" de Colleen Hoover. Por otro lado, Alex Consani es otra de las modelos que suele alentar en las redes sociales a leer.

Libros modelos

Ella Dalton está fascinada con la historia de "Normal People" de Sally Rooney; y Mahi Kabra se relaja antes de subirse a las pasarela leyendo "A Little Life" de Hanya Yanagihara. Kabra incluso revela: "Lo llevo a todas partes: a todos los castings, a todas las pruebas de vestuario, a todos los desfiles entre bastidores, a todas partes. Me encanta".

“Mi madre es una gran lectora, así que me inspiró durante mi infancia. Siempre he sido una lectora empedernida, y cuando empecé a modelar me di cuenta de que hay que esperar mucho, y siempre necesito sentirme productiva y tener algo que hacer. Así que un libro es como la cura perfecta. Empecé a leer Una pequeña vida de Hanya Yanagihara hace apenas una o dos semanas. Es tan bueno que voy por la mitad, ¡son 400 páginas! Está increíblemente bien escrito y es gracioso porque mucha gente se me acerca y me advierte sobre él. Me dicen: '¡ Dios mío, te espera una aventura con este libro!', pero no puedo dejar de leerlo", dice Kabra.

El Alquimista

"El Alquimista" es uno de los libros más leídos de Paulo Coelho.

Avishag Amir dice que fue influenciada por los chicos que desfilan para Jacquemus, y que la convencieron de leer "El Alquimista" de Paulo Coelho. "Nunca he leído ese libro, y ahora tengo muchísimas ganas de leerlo", afirma Amir entre risas.

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