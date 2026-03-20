Qué libros eligen las modelos que desfilan en París

“Mi madre es una gran lectora, así que me inspiró durante mi infancia. Siempre he sido una lectora empedernida, y cuando empecé a modelar me di cuenta de que hay que esperar mucho, y siempre necesito sentirme productiva y tener algo que hacer. Así que un libro es como la cura perfecta. Empecé a leer Una pequeña vida de Hanya Yanagihara hace apenas una o dos semanas. Es tan bueno que voy por la mitad, ¡son 400 páginas! Está increíblemente bien escrito y es gracioso porque mucha gente se me acerca y me advierte sobre él. Me dicen: '¡ Dios mío, te espera una aventura con este libro!', pero no puedo dejar de leerlo", dice Kabra.

El Alquimista "El Alquimista" es uno de los libros más leídos de Paulo Coelho.

Avishag Amir dice que fue influenciada por los chicos que desfilan para Jacquemus, y que la convencieron de leer "El Alquimista" de Paulo Coelho. "Nunca he leído ese libro, y ahora tengo muchísimas ganas de leerlo", afirma Amir entre risas.