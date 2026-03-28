Qué hacer si tu naranjo se seca en otoño y cómo revivirlo

Naranjo: qué hacer si se seca en otoño y cómo revivirlo

En climas un poco extremados, los frutos del naranjo se recogen en otoño e invierno. Los primeros frutos que da el árbol, en su tercer año de vida, es conveniente arrancarlos y no dejarlos crecer a fin de que el árbol no gaste energía con ellos y se dedique a crear una estructura sólida y unas buenas raíces.

Es necesario saber que los cítricos siguen un ciclo en el que se diferencian cuatro etapas:

De finales de febrero a principios de mayo aparecen los brotes y crecen las hojas que portarán las flores. Luego entre julio y agosto, tiene lugar la brotación de verano. Desde septiembre hasta finales de noviembre tiene lugar la tercera brotación o brotación de otoño. Durante el invierno no entran totalmente en reposo. Solo reducen su actividad vegetativa.

naranjo en otoño La amplitud térmica en otoño hace que la corteza del árbol se dilate de día y se contraiga de noche, por eso es necesario algunos cuidados clave en tu naranjo.

Pues el otoño es el momento en que el naranjo fortalece sus tejidos para aguantar las heladas del invierno. Si no tiene nutrientes, las puntas de las ramas empiezan a secarse. Es por eso que hay que tener un cuidado especial y tener en cuenta algunas cuestiones: