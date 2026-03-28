Qué hacer si tu naranjo se seca en otoño y cómo revivirlo

Muchas personas son amantes de la jardinería y por lo general varias son las que lograron tener un naranjo en casa, así como también son variados los trucos caseros que se pueden implementar en otoño para que el árbol no se seque y disfrutar sus frutos a punto caramelo.
Este árbol es muy codiciado principalmente por su belleza, versatilidad y múltiples usos de su fruto, la naranja, que es una fuente de sabor y vitamina ideal para tener a mano siempre que desees un jugo cítrico recién exprimido o para cocinar alguna receta que la requiera.
Sin embargo, es sumamente necesario tener en cuenta los cuidados que debe tener el naranjo en la temporada otoñal.
Naranjo: qué hacer si se seca en otoño y cómo revivirlo
En climas un poco extremados, los frutos del naranjo se recogen en otoño e invierno. Los primeros frutos que da el árbol, en su tercer año de vida, es conveniente arrancarlos y no dejarlos crecer a fin de que el árbol no gaste energía con ellos y se dedique a crear una estructura sólida y unas buenas raíces.
Es necesario saber que los cítricos siguen un ciclo en el que se diferencian cuatro etapas:
De finales de febrero a principios de mayo aparecen los brotes y crecen las hojas que portarán las flores. Luego entre julio y agosto, tiene lugar la brotación de verano. Desde septiembre hasta finales de noviembre tiene lugar la tercera brotación o brotación de otoño. Durante el invierno no entran totalmente en reposo. Solo reducen su actividad vegetativa.
Pues el otoño es el momento en que el naranjo fortalece sus tejidos para aguantar las heladas del invierno. Si no tiene nutrientes, las puntas de las ramas empiezan a secarse. Es por eso que hay que tener un cuidado especial y tener en cuenta algunas cuestiones:
- Dale un aporte de potasio y fósforo a finales de otoño o principios de invierno.
- Ten cuidado con la cantidad de agua que riegas el naranjo.
- Coloca una capa de acolchado para cubrir la base del árbol con corteza de pino.
- Mantén el suelo alrededor del árbol limpio de hierbas.
- Controla las plagas.
- Puedes poner una tela que cubra el tronco.