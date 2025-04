Qué hacer si aparecen gatos desconocidos en casa y qué significa la visita de estos adorables animales

qué significa.jpg

Por el contrario, científica y biológicamente, la visita de gatos en casa se relaciona con la búsqueda de alimento o resguardo. Si encuentras uno o más gatos vagando por tus techos, jardín o incluso dentro de casa, es probable que viaje en busca de protección y comida, indistintamente de si es un gato domesticado o abandonado.

Los gatos son animales expertos en buscar lugares cómodos y seguros para resguardarse. También vagan por curiosidad y exploración. Además, si existe alguna gata en celo, es probable que lleguen gatos macho a tu casa por motivos de apareamiento.

Otro factor que atrae a los felinos es el olor. Aromas de comida casera o restos de comida, guían a los gatos hasta tu casa. Son animales muy inteligentes y sensibles que caminan en busca de alimento, diversión o por simple aburrimiento.

Cómo reaccionar ante la llegada de gatos a casa y qué medidas son necesarias

Existen dos pasos clave para reaccionar a la visita de un gato en casa: acércate con cuidado e intenta descifrar si se trata de un gato abandonado. Muchas veces los gatos no son tan amigables a primera impresión, sobretodo si están asustados o no están acostumbrados al contacto humano.

Para determinar si se trata de un gato callejero, lo ideal es observar su aspecto físico, su conducta, orientacion, presencia de identificación y heridas en el cuerpo. Por lo general, los gatos domésticos tienen apariencia más regordeta, un pelaje más cuidado y se dan mejor con las personas.

Sea cual sea el caso, acércate con cuidado, ofrece algo de comida (siempre y cuando no te molesten o seas alérgico a ellos), habla sin gritar y no realices movimientos bruscos que puedan asustarlos. Si se trata de gatos bebés abandonados, no dudes en pedir ayuda a un especialista en mascotas y protección animal.