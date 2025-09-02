Qué es este miedo

La coulrofobia es el miedo o la aversión irracional hacia los payasos o sus imágenes, que puede manifestarse como angustia, ansiedad intensa e incluso ataques de pánico.

payaso Existen distintas maneras para superar el miedo a los payasos

Este temor, que puede afectar a personas de todas las edades, se cree que está relacionado con el maquillaje que oculta el verdadero rostro, la imprevisibilidad de sus actos y, en algunos casos, con experiencias negativas previas o la influencia de figuras siniestras en medios audiovisuales.