El término "coulrofobia" proviene del griego klobathrists, que significa "el que va sobre zancos", haciendo referencia a la vestimenta y altura de algunos payasos antiguos.
Qué lo provoca
Algunas de las razones por la que este miedo puede ser causado son
payaso enojado
Muchas personas sufren de esto y no lo saben
- Maquillaje exagerado: el maquillaje de los payasos, al ocultar sus verdaderas expresiones faciales, puede generar desconfianza y dificultar la identificación de sus intenciones, provocando una sensación de amenaza.
- Comportamiento impredecible: la naturaleza impredecible y a menudo exagerada del comportamiento de los payasos puede ser un factor desencadenante.
- Experiencias negativas: haber tenido una mala experiencia con un payaso o haber visto retratos de payasos terroríficos en películas o libros, como Pennywise o el Joker, puede contribuir al desarrollo de esta fobia.
- Lo "siniestro" (Unheimlich): la estética del payaso puede generar la sensación de "lo siniestro" descrita por Freud, esa mezcla de familiar y extraño que provoca incomodidad.