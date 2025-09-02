Se peuden sentir sentimientos de malestar y ansiedad intensos al ver un payaso o una imagen de uno

Muchas personas tienen distintas fobias a lo largo de todo el mundo. Como ocurre con toda fobia, la respuesta es sí, puede tratarse. El problema es que, muchas veces, las personas se sienten demasiado avergonzadas para reconocer su miedo a los payasos. A continuación te contaremos qué es esta fobia.

Qué es este miedo

La coulrofobia es el miedo o la aversión irracional hacia los payasos o sus imágenes, que puede manifestarse como angustia, ansiedad intensa e incluso ataques de pánico.

Existen distintas maneras para superar el miedo a los payasos

Este temor, que puede afectar a personas de todas las edades, se cree que está relacionado con el maquillaje que oculta el verdadero rostro, la imprevisibilidad de sus actos y, en algunos casos, con experiencias negativas previas o la influencia de figuras siniestras en medios audiovisuales.

El término "coulrofobia" proviene del griego klobathrists, que significa "el que va sobre zancos", haciendo referencia a la vestimenta y altura de algunos payasos antiguos.

Qué lo provoca

Algunas de las razones por la que este miedo puede ser causado son

Muchas personas sufren de esto y no lo saben

  • Maquillaje exagerado: el maquillaje de los payasos, al ocultar sus verdaderas expresiones faciales, puede generar desconfianza y dificultar la identificación de sus intenciones, provocando una sensación de amenaza.
  • Comportamiento impredecible: la naturaleza impredecible y a menudo exagerada del comportamiento de los payasos puede ser un factor desencadenante.
  • Experiencias negativas: haber tenido una mala experiencia con un payaso o haber visto retratos de payasos terroríficos en películas o libros, como Pennywise o el Joker, puede contribuir al desarrollo de esta fobia.
  • Lo "siniestro" (Unheimlich): la estética del payaso puede generar la sensación de "lo siniestro" descrita por Freud, esa mezcla de familiar y extraño que provoca incomodidad.

