Solicita una evaluación con un médico o psiquiatra para que valore tu condición y te diagnostique
Puedes obtener la baja laboral si padeces ergofobia. Pero para ello deberás ser evaluado por un médico que te conceda el parte de baja por ergofobia. Este tipo de bajas tienen un tiempo máximo de un año, aunque su facultativo puede prorrogar este periodo por 6 meses más.
Algunas causas de su existencia pueden ser
- Experiencias negativas en el trabajo: vivencias traumáticas o situaciones de estrés en el ámbito laboral pueden desencadenarla.
- Factores psicológicos: miedos subyacentes o el estrés por alcanzar objetivos empresariales pueden contribuir.
- Cambios en el entorno laboral: eventos como la vuelta al trabajo presencial después de períodos de trabajo a distancia pueden generar ansiedad
Cómo superar este miedo
Para superar el miedo al trabajo hay que hacer especial hincapié en los siguientes aspectos básicos:
Si la baja es por salud mental, es recomendable que sea emitida por un médico psiquiatra o un médico con especialidad en el área
- Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): es el tratamiento más efectivo para modificar pensamientos y conductas negativas.
- Ambiente laboral positivo: las empresas pueden prevenirla y ayudar a tratarla fomentando la comunicación abierta y creando entornos de apoyo.
- Técnicas de relajación: aprender prácticas como la meditación o el yoga puede ser útil para manejar la ansiedad.
- Atención psicológica: buscar apoyo profesional especializado es fundamental para abordar el trastorno.