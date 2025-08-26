Qué es este miedo

La ergofobia es la fobia o miedo irracional al ambiente de trabajo o a las tareas laborales en sí. No se trata simplemente de no querer ir al trabajo o de sentir pereza; es un miedo que puede ser debilitante y que requiere tratamiento especializado.

También se da en casos en los que las personas se encuentran en búsqueda de empleo, impidiendo o dificultando la búsqueda o su desempeño en las pruebas de selección.