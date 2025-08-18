La incomodidad que sienten las personas con omfalofobia puede ser muy general (relacionada con los ombligos en general) o puede verse agravada por la forma o la apariencia de ombligos específicos.

Tratamiento

Para diagnosticar la omfalofobia, un profesional de la salud, como un profesional de la salud mental, le hará preguntas sobre su historial médico, antecedentes personales y síntomas actuales. Sus familiares y amigos también pueden ser útiles para describir sus síntomas. Su profesional podría realizar pruebas adicionales para descartar otras afecciones médicas.

En algunos casos, se puede considerar el uso de medicación para reducir la ansiedad

Para cumplir los criterios del DSM-5 para una fobia específica, el miedo a los ombligos debe haber causado deterioro significativo en al menos un área importante de su vida durante seis meses o más.

El tratamiento para fobias específicas, como el miedo a los ombligos, suele consistir en psicoterapia individual o grupal. En algunos casos, el profesional de la salud también puede recetar medicamentos.