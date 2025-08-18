 Un evento negativo relacionado con el ombligo en el pasado

 Un evento negativo relacionado con el ombligo en el pasado, aunque sea un recuerdo leve, puede desencadenar el miedo

Existen fobias extrañas, pero esta es una de las que más nos ha llamado la atención, la omfalofobia es un miedo extremo, irracional e incontrolable hacia los ombligos. Muchas personas pueden vivir este miedo y no lo saben realmente. A continuación te contaremos los síntomas y su tratamiento.

Qué es este miedo

La onfalofobia es el miedo o aversión intensa e irracional a los ombligos. Es una fobia específica, lo que significa que es un miedo persistente y extremo a un objeto o situación particular. En este caso, el objeto de miedo son los ombligos, ya sean propios o ajenos. Algunos síntomas son:

La terapia cognitivo-conductual, especialmente la exposición gradual, ha demostrado ser efectiva en la reducción de los síntomas

  • Físicos: aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, sudoración, tensión muscular, náuseas, etc.
  • Cognitivos: pensamientos irracionales y negativos relacionados con los ombligos.
  • Conductuales: evitación de situaciones que puedan exponer al individuo a ombligos, como playas, piscinas o lugares donde la gente use poca ropa.

La incomodidad que sienten las personas con omfalofobia puede ser muy general (relacionada con los ombligos en general) o puede verse agravada por la forma o la apariencia de ombligos específicos.

Tratamiento

Para diagnosticar la omfalofobia, un profesional de la salud, como un profesional de la salud mental, le hará preguntas sobre su historial médico, antecedentes personales y síntomas actuales. Sus familiares y amigos también pueden ser útiles para describir sus síntomas. Su profesional podría realizar pruebas adicionales para descartar otras afecciones médicas.

En algunos casos, se puede considerar el uso de medicación para reducir la ansiedad

Para cumplir los criterios del DSM-5 para una fobia específica, el miedo a los ombligos debe haber causado deterioro significativo en al menos un área importante de su vida durante seis meses o más.

El tratamiento para fobias específicas, como el miedo a los ombligos, suele consistir en psicoterapia individual o grupal. En algunos casos, el profesional de la salud también puede recetar medicamentos.

