Inicio Sociedad Discapacidad
Discapacidad

Qué documentación necesitás para solicitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez, según ANDIS

Este es el paso a paso a seguir y toda la documentación que debes presentar para solicitar el Certificado Único de Discapacidad

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Este es el paso a paso que recomienda seguir ANDIS para solicitar el CUD

Este es el paso a paso que recomienda seguir ANDIS para solicitar el CUD

Si tienes que solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por primera vez y no sabes cómo hacerlo, en la siguiente nota te daremos algunos tips recomendados por ANDIS(Agencia Nacional de Discapacidad) para lograrlo de manera correcta.

¿Qué documentación necesitas para solicitar el CUD por primera vez?

Según una publicación realizada en el Instagram de ANDIS, el paso a paso que necesitas seguir para solicitar el CUD por primera vez es:

Ingresar al sitio web: www.argentina.gob.ar/cud y completar el formulario de requisitos con tus datos para saber a dónde ir y qué documentación llevar.

Reunir la documentación:

  • DNI (original y copia)
  • Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS)
  • Documentación que respalde la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.).
Certificado Único de Discapacidad
Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD.

Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD.

La documentación debe presentarse en el lugar que te asignaron en la consulta personalizada y pedí un turno para la Junta Evaluadora. Es importante que asistas el día y en el horario asignado por la Junta para la evolución.

Luego, vas a poder visualizar en la app Mi Argentina tu Certificado Único de Discapacidad o bien contar con el formato en papel. Recuerda que el trámite del CUD es voluntario y gratuito y que no necesitarás tener una pensión no contributiva por invalidez laboral para poder gestionarlo.

Para más información o para realizar consultas, ingresá en: www.argentina.gob.ar/cud o también puedes enviar un correo a [email protected]

Discapacidad
Toda la documentación será analizada por la Junta Evaluadora.

Toda la documentación será analizada por la Junta Evaluadora.

¿Qué derechos brinda el Certificado Único de Discapacidad?

Según la página web del Gobierno Nacional, estos son los beneficios que brinda el CUD:

  • Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
  • Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
  • Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
  • Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
  • Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.

Temas relacionados:

Te puede interesar