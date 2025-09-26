Qué documentación necesitás para solicitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez, según ANDIS

Reunir la documentación:
- DNI (original y copia)
- Formulario completo (que se descarga de la web de la ANDIS)
- Documentación que respalde la condición certificante de hasta un año de antigüedad como informes, certificados médicos y estudios complementarios (RX, tomografías, etc.).
Certificado Único de Discapacidad
La documentación debe presentarse en el lugar que te asignaron en la consulta personalizada y pedí un turno para la Junta Evaluadora. Es importante que asistas el día y en el horario asignado por la Junta para la evolución.
Luego, vas a poder visualizar en la app Mi Argentina tu Certificado Único de Discapacidad o bien contar con el formato en papel. Recuerda que el trámite del CUD es voluntario y gratuito y que no necesitarás tener una pensión no contributiva por invalidez laboral para poder gestionarlo.
Para más información o para realizar consultas, ingresá en: www.argentina.gob.ar/cud o también puedes enviar un correo a [email protected]
Toda la documentación será analizada por la Junta Evaluadora.
¿Qué derechos brinda el Certificado Único de Discapacidad?
Según la página web del Gobierno Nacional, estos son los beneficios que brinda el CUD:
- Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.
- Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.
- Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.
- Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.
- Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.