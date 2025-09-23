Certificado Único de Discapacidad: derechos y beneficios que otorga en transporte, salud, educación y trabajo

Cobertura al 100 % para prestaciones relacionadas con la discapacidad certificada. Este beneficio incluye medicamentos, estudios de diagnóstico, tratamiento de rehabilitación, equipamiento, prótesis u ortesis, terapias, etc.

Discapacidad

Con el CUD también se puede acceder a prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación sin costo, tanto en sistema público como acceso mediante obras sociales.

TRANSPORTE

Viajes gratuitos en transporte público terrestre. Esto es para colectivos, trenes, subtes, micros de corta, media y larga distancia. Desde la página del Gobierno nacional aseguran que también es importante que las empresas deben adaptar sus unidades para el transporte de personas con discapacidad motriz.

El CUD también sirve para solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, estacionamientos reservados, o para tener libre tránsito para vehículo que lleve o maneje persona con discapacidad.

EDUCACIÓN

El Certificado Único de Discapacidad puede brindar apoyo para adquirir materiales accesibles (Braille, Lengua de Señas Arg., formatos alternativos), acompañantes, maestras/os de apoyo para inclusión escolar, etc.

TRABAJO

La ley 26.378 obliga a medidas para que personas con discapacidad no sean discriminadas en selección, contratación, condiciones de trabajo, promoción, salarios, etc.

Discapacidad movilidad Algunos beneficios tienen vigencia temporal ligada al certificado: el CUD puede tener vencimiento, y debe renovarse.

OTROS BENEFICIOS

El CUD brinda la exención de pago de algunos impuestos o tributos municipales (ej. patente de auto, ABL vivienda). Sin embargo, es importante aclarar que esto se respeta en algunos municipios y no en todo el país.