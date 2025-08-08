Qué dinosaurio fuiste en tu vida según tu fecha de nacimiento

Dinosaurios

Qué dinosaurio eres según tu mes de nacimiento

Hay dinosaurios muy famosos como el Tyrannosaurus Rex o los Velociraptores, que ganaron especial popularidad con Jurassic Park. Sin embargo, no son los únicos famosos.

Además, hay que distinguir en el hecho de que había dinosaurios carnívoros y herbívoros. Algunos cazaban, otros robaban huevos y otros preferían las plantas, pero todos tuvieron un tamaño que los hizo imponentes.

Si alguna vez te preguntaste qué dinosaurio serías tú, en esta lista te puedes encontrar:

Nacidos en enero: Brachiosaurus , eres gentil, tranquilo, aunque tienes un carácter fuerte por lo que no conviene hacerte enojar

, eres gentil, tranquilo, aunque tienes un carácter fuerte por lo que no conviene hacerte enojar Nacidos en febrero: Triceratops , eres protector, noble, tienes un carácter fuerte.

, eres protector, noble, tienes un carácter fuerte. Nacidos en marzo: Allosaurus , se te reconoce por ser aventurero, audaz y un poco impredecible

, se te reconoce por ser aventurero, audaz y un poco impredecible Nacidos en abril: Velociraptor , eres rápido, hábil y extremadamente inteligente

, eres rápido, hábil y extremadamente inteligente Nacidos en mayo: Pterodáctilo , eres peligroso cuando quieres y muy misterioso

, eres peligroso cuando quieres y muy misterioso Nacidos en junio: Ankylosaurus , son firmes, leales, pero con un carácter que puede cambiar en cualquier momento

, son firmes, leales, pero con un carácter que puede cambiar en cualquier momento Nacidos en julio: Tyrannosaurus Rex , son dominantes y muy decididos, siempre líderes

, son dominantes y muy decididos, siempre líderes Nacidos en agosto: Stegosaurus, eres paciente y analítico, pero también de cuidado

eres paciente y analítico, pero también de cuidado Nacidos en septiembre: Impulsivo y con mucha energía, como un Spinosaurus

Nacidos en octubre: los Pteranodon siempre tienen la mirada en algo, igual que los nacidos en este mes

siempre tienen la mirada en algo, igual que los nacidos en este mes Nacidos en noviembre: El carnotaurus le puede competir al Tyrannosaurus en ferocidad y peligrosidad, igual que los que nacieron en noviembre.

le puede competir al Tyrannosaurus en ferocidad y peligrosidad, igual que los que nacieron en noviembre. Nacidos en diciembre: Pachycephalosaurus, se los reconoce por su intensidad y por su autonomía

Dinosaurios (2)

Cuál es el dinosaurio más peligroso

Para muchos, el Tyrannosaurus Rex era el dinosaurio más peligroso debido a su fuerza de mordida, que era capaz de aplastar huesos. Además, hay que tener en cuenta que poseía una altura de 6 metros y una longitud de 12 metros y poseía un excelente olfato y visión.

No obstante, el giganotosaurus, que habitó suelo argentino, era más grande y si bien, su mordida no trituraba como la del Tyrannosaurus Rex, sí poseía dientes afilados y serrados y se cree que sabía cazar en manada a otros dinosaurios.