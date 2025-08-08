Qué dinosaurio fuiste en tu vida según tu fecha de nacimiento

Qué dinosaurio eres según tu mes de nacimiento
Hay dinosaurios muy famosos como el Tyrannosaurus Rex o los Velociraptores, que ganaron especial popularidad con Jurassic Park. Sin embargo, no son los únicos famosos.
Además, hay que distinguir en el hecho de que había dinosaurios carnívoros y herbívoros. Algunos cazaban, otros robaban huevos y otros preferían las plantas, pero todos tuvieron un tamaño que los hizo imponentes.
Si alguna vez te preguntaste qué dinosaurio serías tú, en esta lista te puedes encontrar:
- Nacidos en enero: Brachiosaurus, eres gentil, tranquilo, aunque tienes un carácter fuerte por lo que no conviene hacerte enojar
- Nacidos en febrero: Triceratops, eres protector, noble, tienes un carácter fuerte.
- Nacidos en marzo: Allosaurus, se te reconoce por ser aventurero, audaz y un poco impredecible
- Nacidos en abril: Velociraptor, eres rápido, hábil y extremadamente inteligente
- Nacidos en mayo: Pterodáctilo, eres peligroso cuando quieres y muy misterioso
- Nacidos en junio: Ankylosaurus, son firmes, leales, pero con un carácter que puede cambiar en cualquier momento
- Nacidos en julio: Tyrannosaurus Rex, son dominantes y muy decididos, siempre líderes
- Nacidos en agosto: Stegosaurus, eres paciente y analítico, pero también de cuidado
- Nacidos en septiembre: Impulsivo y con mucha energía, como un Spinosaurus
- Nacidos en octubre: los Pteranodon siempre tienen la mirada en algo, igual que los nacidos en este mes
- Nacidos en noviembre: El carnotaurus le puede competir al Tyrannosaurus en ferocidad y peligrosidad, igual que los que nacieron en noviembre.
- Nacidos en diciembre: Pachycephalosaurus, se los reconoce por su intensidad y por su autonomía
Cuál es el dinosaurio más peligroso
Para muchos, el Tyrannosaurus Rex era el dinosaurio más peligroso debido a su fuerza de mordida, que era capaz de aplastar huesos. Además, hay que tener en cuenta que poseía una altura de 6 metros y una longitud de 12 metros y poseía un excelente olfato y visión.
No obstante, el giganotosaurus, que habitó suelo argentino, era más grande y si bien, su mordida no trituraba como la del Tyrannosaurus Rex, sí poseía dientes afilados y serrados y se cree que sabía cazar en manada a otros dinosaurios.