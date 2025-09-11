Papas fritas Consumir papas fritas aumenta la retención de líquidos en el cuerpo.

Gaseosas: el exceso de azúcar y cafeína presente en las gaseosas provoca más inflamación en el cuerpo y dolor abdominal.

Alcohol: el consumo de alcohol durante la menstruación puede alterar el sueño, deshidratar el cuerpo e intensificar los cólicos.

Cigarrillos: si bien no es un alimento, su consumo puede reducir la oxigenación y aumentar el dolor menstrual.

Café en exceso: una cosa es beber una taza de café al día, pero si durante la menstruación bebemos más de una taza al día podemos causar en el cuerpo una sensación de nerviosismo constante, insomnio y sensibilidad al dolor.

¿Qué hacer para reducir los dolores menstruales?

Para poder reducir o eliminar los dolores menstruales, se aconseja aplicar calor con una almohadilla térmica o tomando un baño caliente; consumir medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como el ibuprofeno o el naproxeno; hacer ejercicio físico regular (pero sin excederse); tomar suplementos de magnesio o vitaminas.

También se recomienda consumir una dieta saludable baja en azúcares y grasas, limitar el consumo de cafeína y alcohol, y beber mucha agua para evitar la retención de líquidos.

Durante los días de menstruación, se aconseja consumir bebidas calientes como el té de jengibre, canela, menta o manzanilla, ya que pueden tener efectos calmantes y antiinflamatorios.

Antes de irse a dormir, se recomienda meditar, realizar algunos ejercicios de yoga o técnicas de respiración para reducir síntomas físicos como la tensión muscular.