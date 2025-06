¿Qué álbum de The Beatles sos, según tu signo del horóscopo?

Sos atrevido/a y tenés una personalidad innovadora que no teme liderar para llegar a nuevos territorios. Te encanta salir de tu zona de confort.

Cáncion recomendada: Tomorrow Never Knows

Abbey Road The Beatles.jpg

TAURO: ABBEY ROAD

Valoras lo bello y lo que está bien hecho. Ponés atención a los detalles. Eres leal y aprecias la estabilidad.

Canción recomendada: Here comes the sun

GÉMINIS: A HARD DAY'S NIGHT

Eres encantador/a y tenés una energía magnética que destaca en cualquier lugar. Tenés el don de adaptarte en cualquier situación.

Canción recomendada: Can't Buy Me Love

CÁNCER: RUBBER SOUL

Sos una persona sensible y tenés una conexión muy especial con tus recuerdos y el pasado. Amás con el alma.

Canción recomendada: In My Life

LEO: SGT. PEPPERS LONELY HEARTS CLUB BAND

Naciste para destacar y brillar en cada lugar. No temes ser audaz, teatral y expresivo/a.

Canción recomendada: Lucy in the Sky with Diamonds

VIRGO: PLEASE PLEASE ME

Te caracterizás por tu precisión y por hacer magia incluso con cosas sencillas. Sos dedicado/a, persistente.

Canción recomendada: Love Me Do

Embed - Love Me Do (Remastered 2009)

LIBRA: MAGICAL MISTERY TOUR

Tenés un espíritu creativo, te apasiona la belleza y siempre estás en busca de experiencias mágicas.

Canción recomendada: Strawberry Fields Forever

ESCORPIO: WHITE ALBUM

Tenés una personalidad muy profunda, intensa y fascinante. Tu energía es misteriosa y te gusta explorar los rincones más oscuros en busca de luz.

Canción recomendada: While My Guitar Gently Weeps

SAGITARIO: LET IT BE

Tenés una filosofía optimista y aventurera de la vida que llega a ser contagiosa. Dejás que las cosas fluyan, y siempre mirás hacia adelante.

Canción recomendada: Let It Be

CAPRICORNIO: WITH THE BEATLES

Sos una persona ambiciosa y dedicada, conectás fácilmente con lo clásico. Sabés lo que querés y trabajas duro para conseguirlo.

Canción recomendada: All My Loving

Embed - All My Loving (Remastered 2009)

ACUARIO: YELLOW SUBMARINE

Tu mente siempre va a toda velocidad y tenés una visión soñadora del mundo.

Canción recomendada: All You Need Is Love

PISCIS: HELP

Tu alma es profundamente intuitiva, soñas y sentís todo. Tu sensibilidad te conecta con el mundo de una manera especial.

Canción recomendada: Yesterday