Pronóstico en Mendoza: finde tormentoso y alivio para la próxima semana

La segunda semana del 2022 no pasó desapercibida para los mendocinos. La ola de calor, con temperaturas por encima de los 40ºC tuvo a maltraer no solo a los que simpatizan con el team invierno, sino también a quienes dicen adorar el calor, pero no en tales dimensiones. Este fin de semana comienza una tregua: sábado y domingo serán calurosos, pero no un horno y hasta hay buena posibilidad de tormentas. A partir del lunes llega el alivio.