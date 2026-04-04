Pronóstico del tiempo: sábado con hasta 11 de mínima en algunas zonas de Mendoza

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (28).jpeg El pronóstico del tiempo prevé viento leve del sur durante todo el sábado. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

La temperatura promedio en el llano será de 15°C de máxima. La mínima en Malargüe y en zonas bajas del Valle de Uco podría ser de 11°C.

Pronóstico del tiempo para los viajeros

El paso a Chile Cristo Redentor permanece habilitado las 24 horas. En alta montaña estará algo nublado, con una máxima de 13.

Para este domingo, día en el que muchos de los mendocinos que cruzaron al país trasandino regresarán a Mendoza, el pronóstico del tiempo anticipa un poco más frío -10°C de máxima- pero buenas condiciones, sin lluvias ni nevadas.

El cielo se mantendrá despejado en el paso Cristo Redentor a lo largo de toda la semana.

El pronóstico del tiempo para Pascuas

Para la celebración de los católicos de este domingo se espera brisa leve del sur, especialmente en zona sur y este de Mendoza; y probable viento Zonda leve en precordillera, el sur de Malargüe y el valle de Uspallata.

El pronóstico del tiempo prevé que amanezca nublado en toda la provincia y se mantenga mayormente así a lo largo del domingo. Para el Sur, hay probabilidad de lluvias débiles desde el mediodía.

lluvia en mendoza Según el pronóstico del tiempo, podría llover el domingo aunque no con intensidad.

La temperatura promedio según el reporte será de 17°C en el llano. En Malargüe y el Valle de Uco la mínima podría llegar a 7. En el resto de la provincia, a 10.

Las condiciones podrían mantenerse en horas de la mañana del lunes, aunque hacia la tarde, el pronóstico del tiempo anticipa una mejora progresiva, cielo despejado y suba leve de la temperatura.