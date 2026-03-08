Promociones para viajar hasta 100% gratis en el transporte público en marzo

Viajar transporte público Existen muchas promociones bancarias para ahorrar dinero en el pasaje del transporte público.

MODO mediante QR hace un reintegro del 50% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $8.000 compartido en subte y colectivo. Puedes abonar con dinero a cuenta desde la app de MOdo y saldo mínimo de $1.200 (chequear bancos adheridos).

Hasta el 31 de marzo, Mercado Pago ofrece mediante QR un reintegro del 100% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $10.000 pagando con dinero en cuenta desde la app. Se debe activar el beneficio antes de usar, no está disponible para todos los usuarios.

VISA (mediante NFC solo débito) brinda en marzo un reintegro del 100% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $10.000 por tarjeta, tanto en subte como en micros. El reintegro puede demorar hasta 30 días hábiles. Se pueden usar diferentes tarjetas VISA para maximizar el ahorro.

Hasta fin de mes también se puede conseguir un 100% de reintegro sobre el valor del pasaje pagando con NaranjaX mediante QR. El tope mensual es de $5.000 pero solo para subtes. Funciona si tienes dnero en cuenta desde la app Naranja X. Con esta tarjeta también se puede acceder a un 100% de reintegro sobre el valor del pasaje mediante NFC. En este caso, el tope mensual es de $20.000 y es para sube y colectivos. Puedes usar tarjeta de débito o crédito VISA o Mastercard de Naranja.