Un nuevo mes ha comenzado y además, con el inicio del ciclo lectivo, muchas familias buscan alguna forma para ahorrar dinero en el pago del pasaje del transporte público. Por suerte existen muchos bancos y billeteras virtuales que han lanzado promociones para darle un respiro al bolsillo y seguir viajando.
Promociones para viajar hasta 100% gratis en el transporte público en marzo
Si quieres viajar en transporte público pero sin gastar una fortuna, te enseñamos algunos trucos para conseguir reintegros del 100% con bancos y billeteras virtuales
¿Qué promociones hay en marzo para viajar gratis en el transporte público?
La usuaria de Instagram @jefadelahorro, compartió (como todos los meses) las promociones vigentes para viajar en transporte público en el mes de marzo:
Hasta el 15 de marzo Credicoop ofrece el reintegro del 100% en el valor del pasaje pagando con QR. El tope mensual es de $16.000 compartido entre subte y colectivo. Puedes pagar con dinero en cuenta desde la app Banca Credicoop con Modo.
MODO mediante QR hace un reintegro del 50% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $8.000 compartido en subte y colectivo. Puedes abonar con dinero a cuenta desde la app de MOdo y saldo mínimo de $1.200 (chequear bancos adheridos).
Hasta el 31 de marzo, Mercado Pago ofrece mediante QR un reintegro del 100% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $10.000 pagando con dinero en cuenta desde la app. Se debe activar el beneficio antes de usar, no está disponible para todos los usuarios.
VISA (mediante NFC solo débito) brinda en marzo un reintegro del 100% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $10.000 por tarjeta, tanto en subte como en micros. El reintegro puede demorar hasta 30 días hábiles. Se pueden usar diferentes tarjetas VISA para maximizar el ahorro.
Hasta fin de mes también se puede conseguir un 100% de reintegro sobre el valor del pasaje pagando con NaranjaX mediante QR. El tope mensual es de $5.000 pero solo para subtes. Funciona si tienes dnero en cuenta desde la app Naranja X. Con esta tarjeta también se puede acceder a un 100% de reintegro sobre el valor del pasaje mediante NFC. En este caso, el tope mensual es de $20.000 y es para sube y colectivos. Puedes usar tarjeta de débito o crédito VISA o Mastercard de Naranja.