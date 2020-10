Prisión perpetua sí o no: terminó la audiencia pública

El otro expositor destacado que hoy, viernes tuvo la audiencia, fue el ex gobernador de Mendoza y actual diputado provincial por la UCR, Alfredo Cornejo que ha adelantado en varias oportunidades su postura en favor a la aplicación de la prisión perpetua.

Balance

"Logramos con éxito plantear este debate de cara a la sociedad", dijo el juez Dalmiro Garay, luego de terminar el segundo día de audiencia donde se escucharon varias voces a favor y en contra de la prisión perpetua.

El objetivo de esta audiencia era que quien quisiera podía expresar su parecer sobre la constitucionalidad o no de la prisión perpetua, luego que el año pasado el juez Eduardo Martearena decidió no condenar a tres hombres a esa pena máxima por considerar que, desde su punto de vista, viola los derechos de la persona y no sirve para la resocialización de la misma.

Esta audiencia, que comenzó el jueves y se extendió hasta este viernes con 55 expositores de todos los sectores, fue de carácter informativa y para que los jueces que deben resolver tuvieran una idea de las opiniones al respecto.

"En nombre de todo el tribunal, agradezco a los inscriptos. Logramos plantear este debate horizontal de cara a la sociedad, y es lo que esperábamos todos los ministros cuando propusimos la audiencia. Hemos tenido un debate serio, sincero y con una sociedad mirando. Esto nos permite una justicia más abierta y transparente, a la vez que nos da herramientas para poder resolver sobre la problemática que nos tocará luego tratar en plenario", dijo Garay una vez finalizada la audiencia abierta para todo público.

El jueves expusieron 43 participantes en la audiencia que se realizó durante la mañana y la tarde, y terminó este viernes con 12 expositores más.