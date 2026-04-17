Preocupación por un andinista argentino perdido en un volcán chileno en medio de bajas temperaturas

Las autoridades informaron que el principal desafío radica en la morfología actual del terreno. La zona presenta grietas profundas cubiertas por nieve fresca, lo que crea trampas naturales para cualquier caminante. A esto se suman las temperaturas bajo cero y la visibilidad reducida, factores que complican las tareas de rastrillaje en las inmediaciones del volcán, ubicado a unos 40 kilómetros del paso fronterizo Icalma, en la provincia de Neuquén.

volcan llaima

Datos del volcán Llaima: el gigante activo de La Araucanía

Para comprender la magnitud del riesgo en la búsqueda del andinista argentino, es necesario conocer las características de uno de los macizos más imponentes y peligrosos de los Andes chilenos:

Altitud: Posee una altura de 3.125 metros sobre el nivel del mar.

Posee una altura de sobre el nivel del mar. Actividad volcánica: Es considerado uno de los volcanes más activos de Sudamérica, con más de 50 erupciones registradas desde el siglo XVII.

Es considerado uno de los volcanes más activos de Sudamérica, con más de 50 erupciones registradas desde el siglo XVII. Ubicación estratégica: Se encuentra dentro del Parque Nacional Conguillío , cerca de la ciudad de Temuco.

Se encuentra dentro del , cerca de la ciudad de Temuco. Morfología peligrosa: Su estructura es la de un estratovolcán con un cráter principal y múltiples conos parásitos. Su terreno está compuesto por coladas de lava antigua y glaciares que, al cubrirse de nieve, ocultan fisuras profundas.

Su estructura es la de un estratovolcán con un cráter principal y múltiples conos parásitos. Su terreno está compuesto por coladas de lava antigua y glaciares que, al cubrirse de nieve, ocultan fisuras profundas. Clima extremo: Incluso en temporadas de transición, el Llaima genera su propio microclima, con ráfagas de viento blanco y cambios bruscos de presión que pueden desorientar incluso a andinistas experimentados.