Preocupación por un andinista argentino perdido en un volcán chileno en medio de bajas temperaturas

La montaña vuelve a poner en vilo a la comunidad andinista. Desde las últimas horas de este miércoles, las autoridades de la región de La Araucanía, en Chile, activaron un protocolo de emergencia extrema para dar con el paradero de Javier Ignacio Álvarez, un montañista argentino de 48 años que desapareció mientras intentaba hacer cumbre en el volcán Llaima.
Álvarez había partido temprano por la mañana desde el refugio Nevados de Vilcún, un punto estratégico para los ascensos en la zona. Su plan consistía en completar una ruta de ascenso y regresar al punto de partida antes del anochecer. Sin embargo, al no reportarse su llegada, su pareja radicó la denuncia formal, lo que dio inicio a un operativo de rescate contrarreloj.
Operativo de rescate: drones y un volcán con grietas
El Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros lidera las tareas de búsqueda, las cuales se han extendido durante la noche y la madrugada. Debido a la complejidad del relieve, el uso de tecnología de drones con cámaras térmicas ha sido fundamental para cubrir áreas donde el acceso a pie resulta sumamente peligroso.
Las autoridades informaron que el principal desafío radica en la morfología actual del terreno. La zona presenta grietas profundas cubiertas por nieve fresca, lo que crea trampas naturales para cualquier caminante. A esto se suman las temperaturas bajo cero y la visibilidad reducida, factores que complican las tareas de rastrillaje en las inmediaciones del volcán, ubicado a unos 40 kilómetros del paso fronterizo Icalma, en la provincia de Neuquén.
Datos del volcán Llaima: el gigante activo de La Araucanía
Para comprender la magnitud del riesgo en la búsqueda del andinista argentino, es necesario conocer las características de uno de los macizos más imponentes y peligrosos de los Andes chilenos:
- Altitud: Posee una altura de 3.125 metros sobre el nivel del mar.
- Actividad volcánica: Es considerado uno de los volcanes más activos de Sudamérica, con más de 50 erupciones registradas desde el siglo XVII.
- Ubicación estratégica: Se encuentra dentro del Parque Nacional Conguillío, cerca de la ciudad de Temuco.
- Morfología peligrosa: Su estructura es la de un estratovolcán con un cráter principal y múltiples conos parásitos. Su terreno está compuesto por coladas de lava antigua y glaciares que, al cubrirse de nieve, ocultan fisuras profundas.
- Clima extremo: Incluso en temporadas de transición, el Llaima genera su propio microclima, con ráfagas de viento blanco y cambios bruscos de presión que pueden desorientar incluso a andinistas experimentados.