Portal 12/12: el ritual perfecto para atraer amor, abundancia y comenzar 2026 con todo

Elementos necesarios:

Una vela

Papel y bolígrafo para escribir

Buena energía, enfoque y fe

Ritual para atraer amor y abundancia

Pasos del ritual:

Encendé la vela , simbolizando la luz que guiará tus intenciones.

Respirar profundamente para conectar con el presente y calmar la mente.

Escribir tus deseos o intenciones para el año que viene —como si ya se hubieran cumplido— en tiempo presente. Agradecé por cada uno.

Leer en voz alta lo que escribiste, visualizando que ya se cumplió, monitoreando la emoción positiva.

Guardar el papel bajo la vela; conservarlo como recordatorio del compromiso y volver a encender la vela en días sucesivos para reafirmar tus deseos.

Al final del ritual, muchas personas guardan el papel en un lugar especial como símbolo de su intención de trabajar hacia esos deseos.

Qué beneficios promete el 12/12: más allá de un deseo al azar

Según quienes valoran este rito, el Portal 12/12 permitiría:

Cerrar ciclos y abrir nuevos caminos , propiciando renovación personal.

Claridad en las intenciones, ayudando a definir metas con conciencia y determinación.

Fortalecer la fe, la confianza y la conexión espiritual, alineando deseos personales con una energía mayor.

Visualizar logros futuros, lo que según creyentes genera un efecto psicológico positivo: compromiso, esperanza y motivación.

Abrir la puerta a cambios significativos, desde lo emocional, espiritual o de vida — siempre con actitud activa.

Lo interesante del Portal 12/12 no es que mágicamente cambie la vida es que puede servir como un momento de introspección consciente. El ritual funciona como disparador simbólico: al plasmar tus deseos, clarificás qué querés para vos. Con intención, visualización y acción las posibilidades se vuelven más reales.

Especialistas en espiritualidad y manifestación coinciden: la clave está en la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos.

Un evento astrológico que potencia la manifestación y ayuda a impulsar tus deseos y objetivos más ambiciosos.

Qué tener en cuenta: rituales introspectivos, no fórmulas mágicas

El 12/12 puede ser un buen momento simbólico para reflexionar, pero no garantiza resultados automáticos . La manifestación requiere esfuerzo, compromiso y sentido práctico.

Evitá expectativas rígidas. El propósito de estos rituales suele ser reconectar contigo mismo —no reemplazar decisiones concretas.

Si decidís participar, hacelo con respeto, conciencia y reflexioná bien lo que escribís. Tus deseos deben ser reales, honestos y alineados con tus valores.

¿Vale la pena aprovechar el Portal 12/12?

Si estás en un momento de cierre de año donde querés evaluar lo vivido, proyectar tus metas y conectar con tus deseos más sinceros el Portal 12/12 puede ser una herramienta simbólica poderosa.

Lejos de “magias instantáneas”, este ritual puede servir como momento de pausa, claridad y alineación interior. Si lo hacés con intención consciente, podría ayudarte a arrancar 2026 con un plan más claro, esperanza renovada y compromiso con lo que realmente querés atraer: amor, abundancia, bienestar y crecimiento.