Por violencia de género asisten en Mendoza a entre 5 y 6 mujeres por día

La violencia de género es un fenómeno que se visibiliza cada vez más en todo el mundo. Claramente Mendoza no es la excepción y el tema cobró auge en las últimas horas con el pedido de auxilio que una mujer hizo con una nota enviada a la escuela a la que concurre su hija. El caso sorprendió a la comunidad pero no a quienes están relacionados con la problemática. Así, por ejemplo, en la Dirección de Género y Diversidad atienden y acompañan a entre 5 y 6 mujeres por día.