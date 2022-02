Subcomisaria-Gobernador-Benegas.jpg

La maestra escuchó y contuvo al menor, para luego comunicar la situación a los directivos del colegio y así activar el protocolo establecido por la Dirección General de Escuelas (DGE). Las autoridades realizaron la denuncia en la correspondiente Comisaría.

La Policía se acercó hasta el domicilio que había sido indicado por la mujer en la notita -ubicado cerca del Puente de Olive- y la encontraron encerrada en el baño.

Víctima de violencia de género pidió ayuda a través del cuaderno de comunicaciones

"Seño sé que puedo contar con usted. Necesito me ayude y cuando lea esta nota mande a la Policía a mi casa", agregando la dirección y cuenta "mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es…", escribió la mujer en el cuaderno de comunicaciones.

Violencia-de-genero-cuaderno-de-comunicaciones-pedido-de-ayuda1.PNG

El hombre quedó detenido y será imputado

Fuentes judiciales revelaron a Diario UNO que en las próximas horas se definirá qué delito se le imputa al acusado. Según el relato de la mujer, hacía cuatro meses que su pareja la mantenía incomunicada y que la agredía física y verbalmente.

El acusado cuenta con antecedentes de robos, no así por violencia de género.

La causa está a cargo del fiscal de Violencia de Género, Daniel Carniello, quien espera la declaración de la víctima y los informes médicos.