Por segundo año Guaymallén no elige reinas y premia a cultores del trabajo

Lo cierto es que como hizo para la Vendimia 2022, Guaymallén comenzó con las fiestas distritales y los reconocimientos a cultores del trabajo.

Reconocimiento a cultores del trabajo

El calendario se abrió en el Parque del Acceso Este, para celebrar a los distritos Capilla del Rosario, San Francisco del Monte, Jesús Nazareno y Villa Nueva.

Como antesala, se presentó el elenco Marabunta, a cargo de Emanuel Gauna, que apostó a la diversión con su espectáculo de humor infantil. La previa culminó junto a la banda Consuelo and The Cats y su repertorio de soul, funk y rhythm and blues (R&B).

De esta forma, se abrió paso a la propuesta central "Guaymallén, arte y memoria", dirigida por Gladys Silione e interpretada por un conjunto de artistas locales. Como su nombre lo anticipa, simboliza un viaje destinado a redescubrir el arte del departamento, homenajear a sus principales hacedores y resignificar parte del pasado, para revalorizar el presente y construir el futuro.

Homenaja a Marciano Cantero.jpg No podía falta un homenaje a Marciano Cantero.

Tras la puesta en escena, y por segundo año consecutivo, el municipio distinguió a sus Cultores del trabajo. En esta oportunidad, fueron galardonados Sebastián Narváez (arte y cultura), Nicolás Tolaba (desarrollo en ciencias sociales), Roberto Daniel Valencia (desarrollo comercial y responsabilidad social empresaria), Leonor Poblet (arte y cultura), Lourdes Sánchez (labor educativa), Cayetano Arcidiacono (arte y cultura), Olga Raquel Songogni (cuidado y salud), Cintia Quiroga (compromiso con el ambiente), Patricia Butterfield (labor educativa) y Verónica Del Pópolo (desempeño deportivo). Todos recibieron la escultura "Brotes" de la artista Gabriela Romero, que está inspirada en los versos de Pablo Neruda.

El cierre llegó con las voces de Las hermanas Abraham, un dúo formado en el Valle de Uco que se dedica a la música de raíz folclórica.En los alrededores del espacio verde, se instalaron food trucks; una carpa de turismo con degustación de espumantes y productos regionales; y una de Cultura, para promover talentos artísticos y literarios.

Participaron la artista plástica Roxana González y el escritor Alexis Gabriel Deblasis.

Ficha técnica "Guaymallén, arte y memoria"

Dirección general: Gladys Silione.

Dirección de actores: Valentina Sanzone.

Dirección musical: Rodrigo Botacaulli.

Coreógrafa contemporánea: Ana Lorena Majowka.

Asistente coreográfica contemporánea: Clara Aprea Giret.

Coreógrafo de folclore: Emanuel Nicolás Lucesole.

Asistente coreográfica de folclore: Rocío María Calderón.Actores: Camila Vitoloni Rafaniello, Celeste Calderón, Enrique Lucero Aguirre.

Ensamble de música: Natalia Olivera, Melisa Gregorio, Nicolás David y April Andrada.

Bailarines: Brenda Aguilar, Nazareno Vera, Maximiliano Delgado y Emanuel Esquivel.

Músicos: Macarena Rocha Mailén Obrador, Ernesto Pérez Matta, Martín Sánchez, Rodrigo Botacaulli y Facundo Silione.

