Por qué poner harina en las canillas: el truco casero definitivo

Animate a usar trucos caseros, y es que estas alternativas tienen dos objetivos: hacernos la vida más fácil y resolvernos todos los problemas de limpieza doméstica. Gracias a ellos, encontrarás una forma económica y sencilla de resolver todos esos dolores de cabeza que nos topamos a diario.

Las canillas de casa suelen ser, en su mayoría, de metal, y este material suele opacarse y llenarse de sarro, como consecuencia del tiempo y del uso propio que le damos. Existe un truco casero que nos permitirá recuperar el brillo de estos elementos del hogar, usando nada más que un poco de harina.

canilla de agua
Con este truco casero, recuperarás el brillo del metal de las canillas

Con este truco casero, recuperarás el brillo del metal de las canillas

Por qué se oscurecen mis canillas de metal: trucos caseros que lo cambian todo

Cada vez son más las personas que se animan a acudir a trucos caseros para intentar resolver problemas con los que se tocan a diario y que parecen no tener ningún tipo de solución. Esto hacks se han hecho famosos a nivel mundial por tener resultados muy fáciles de conseguir, necesitando de pocos ingredientes y sobre todo cuidando nuestros bolsillos.

Es muy común que, por el paso del tiempo y del uso, las distintas canillas de tu hogar, comiencen a oscurecerse y hasta a llenarse de sarro. Esto suele ocurrir con aquellas que son de metal, y tranquilo, no quiere decir que eres sucio, sino que tiene una explicación científica.

De acuerdo a quienes son expertos en el área, las canillas de metal se oscurecen producto de un proceso de oxidación o corroción que ocurre por la exposición a la humedad, el aire y sales que forman óxido y sarro. Existen recomendaciones para que esto no ocurran, y que son pequeños trucos caseros de limpieza:

Canillas sucias
Las canillas suelen ensuciarse por reacciones químicas.

  • Que tras el uso, la canilla quede seca
  • Que constantemente se la limpie con un paño
  • Evitar el uso de químicos y productos fuertes

El truco casero para olvidarte de las canillas de metal sucias

La harina no es solo un producto que puedes usar para cocinar, y es que cuenta con otras propiedades que pueden sorprenderte de verdad, al punto de ser protagonista de muchos trucos caseros. Este elemento es justamente el que nos ayudará a sacar esas manchas negras de las canillas de metal.

Para poder llevar a cabo este truco casero con harina necesitas lo siguiente:

  • Debemos asegurarnos que la superficie de metal esté seca
  • Espolvorea harina por la superficie de la canilla
  • Con un paño, frota la harina en movimientos circulares
  • Cuando la canilla empieza a brillar, sacamos con otro paño la harina restante

