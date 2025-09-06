Por qué poner harina en las canillas: el truco casero definitivo

Es muy común que, por el paso del tiempo y del uso, las distintas canillas de tu hogar, comiencen a oscurecerse y hasta a llenarse de sarro. Esto suele ocurrir con aquellas que son de metal, y tranquilo, no quiere decir que eres sucio, sino que tiene una explicación científica.

De acuerdo a quienes son expertos en el área, las canillas de metal se oscurecen producto de un proceso de oxidación o corroción que ocurre por la exposición a la humedad, el aire y sales que forman óxido y sarro. Existen recomendaciones para que esto no ocurran, y que son pequeños trucos caseros de limpieza:

Canillas sucias Las canillas suelen ensuciarse por reacciones químicas.

Que tras el uso, la canilla quede seca

Que constantemente se la limpie con un paño

Evitar el uso de químicos y productos fuertes

El truco casero para olvidarte de las canillas de metal sucias

La harina no es solo un producto que puedes usar para cocinar, y es que cuenta con otras propiedades que pueden sorprenderte de verdad, al punto de ser protagonista de muchos trucos caseros. Este elemento es justamente el que nos ayudará a sacar esas manchas negras de las canillas de metal.

Para poder llevar a cabo este truco casero con harina necesitas lo siguiente: