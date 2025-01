Por qué no tener plantas en la habitación según el Feng Shui

Si bien todo el tiempo se habla y señala de lo beneficiosa que es la presencia de las plantas para los distintos trabajos que efectúa el Feng Shui, los adeptos de esta filosofía oriental se sorprendieron al enterarse que no siempre es bueno tener cerca uno de estos seres vivos. A pesar de sus cualidades energéticas positivas, quienes más saben de esta mirada milenaria aseguran que hay un sitio de nuestra casa en la que no deben estar presente.

El romero, la albahaca, la menta, la canela, el jazmín son algunas de las plantas que más suelen estar presentes en rituales y amuletos que propone el Feng Shui para lo que es la concreción de objetivos para cualquier aspecto de la vida de la persona, ya sea de trabajo, amor, dinero o salud.

Plantas habitación.webp

Aquellas personas que más saben sobre el Feng Shui alertan a los demás sobre un cuidado puntual que hay que tener respecto a las plantas en nuestro hogar, y es que la recomendación es muy clara y concisa: no tener plantas en nuestra habitación. Esto se debe a que necesitamos regular el Yin-Yang del ambiente. Esto se debe a que las plantas emiten su propia energía, y eso desequilibra las dos polaridades, que nos ayuda a tener un sueño reparador y saludable.

Otra recomendación importante que hace el Feng Shui en relación con las plantas es que las plantas artificiales o desecadas son una energía inerte que no aporta vitalidad, por lo que se aconseja no tenerlas en nuestro hogar. Además hay que cuidar que no haya plantas con espinas en su tallo dentro de casa, ya que los pinchos generan protección en el exterior, pero adentro, aunque aportarían sus cualidades verdes, tendrán un agregado Yang que irradia energía de conflictos o peleas