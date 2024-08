La razón por la que nunca se debe barrer durante la noche

Lo terrorífico de limpiar o barrer en la noche

Aunque no sean comentarios o teorías comprobadas por la ciencia, las supersticiones suelen ser adoptadas por gran cantidad de personas y esto ayuda a que se expandan y transmitan más rápidamente y a mayores espacios. En lo que respecta al hogar, hay muchos agüeros como no mirarse durante mucho tiempo al espejo, no levantarse a la hora del diablo y más.

barrer de noche (1).png Por qué no se debe barrer en la noche: esta es la tenebrosa y misteriosa razón

Entre los mitos más interesantes de la cultura mundial, se destaca el que expresa que barrer o hacer la limpieza a la noche no es algo bueno para la casa y el hogar en general. Por ejemplo, en la India consideran que cuando una mujer realiza esto es porque está llamando a la muerte y que aleja a la diosa de la buena fortuna.

►TE PUEDE INTERESAR: Toma nota del método de la pila para ordenar la casa en 12 minutos

barrer de noche (3).png Por qué no se debe barrer en la noche: esta es la tenebrosa y misteriosa razón

Algo similar se cree en África, desde ese país consideran que barrer durante la noche es una forma de alejar la fortuna porque se barre con la misma suciedad. De esta manera, realizar la limpieza así y en esos horarios particulares significa pobreza en el futuro.

barrer de noche (2).png Por qué no se debe barrer en la noche: esta es la tenebrosa y misteriosa razón

En Latinoamérica, se cree algo totalmente diferente y muy tenebroso sobre el barrer de noche. Algunas personas consideran que la mujer que lo realice está rechazando y sacando de su vida a los posibles esposos que podría tener; por otro lado, muchas otras comunidades aseguran que es un llamado a las brujas que son las protagonistas de los vuelos nocturnos sobre las escobas.