Por qué mezclar azúcar y harina para eliminar las cucarachas de casa

Hay insectos pueden convertirse en una plaga que sea tu peor pesadilla, y es que no solo se trata de una situación irritante, sino que hay algunos bichos que pueden traer incluso problemas de salud a quienes viven en el hogar. Estamos hablando principalmente de las cucarachas, insectos que si no son tratados de manera correcta, pueden no irse nunca de tu hogar.

Si bien la principal recomendación ante estas plagas de cucarachas siempre es llamar a justamente control de plagas, se puede tratar de una solución bastante costosa a la cual no todo el mundo puede acceder. Pero para nuestra suerte existe un truco casero sumamente económico y efectivo que nos ayudará a eliminar por completo estos insectos de nuestro hogar de una manera fácil.

Se trata de una mezcla que parece casi mágica, que nos ayudará a eliminar la presencia de las cucarachas por completo en nuestro hogar en cuestión de horas. Y es que tan solo vamos a necesitar reunir ingredientes que seguramente tienes en casa o que son muy económicos, tales como la azúcar, harina, polvo de cebolla, ácido bórico y agua con azúcar.

El paso a paso es sumamente sencillo y es que este truco casero que sacará las cucarachas de nuestra casa tan solo necesita juntar una taza de azúcar, una de harina, con una medida de polvo de cebolla y otra de ácido bórico en un recipiente, para luego mezclarlas con el agua con azúcar. Con esta pasta que se crea deberás colocarla en los puntos claves en dónde hayas encontrado cucarachas, tanto dentro como afuera de casa.