Por qué la RAE acepta "moratón" en lugar de decir "moretón"

Según los propios dichos de la RAE: "La forma originaria, y la única usada en América, es «moretón». En España, se prefiere «moretón» en zonas como Andalucía, Canarias o Cataluña, pero «moratón» es la forma mayoritaria en el habla culta del centro peninsular".

Es decir que, en ciudades como Madrid, decir "moratón" es totalmente correcto, mientras que si alguien dice "moretón", probablemente se lo observaría de alguna manera extraña o incluso alguna persona podría corregirlo.

moreton

Lo cierto es que ambas palabras significan lo mismo para la RAE, por lo que se puede usar cualquiera de ellas a la hora de hablar de las manchas moradas que salen en la piel después de un golpe.

De hecho, en algunos países existen otras palabras, además de moretón y moratón para referirse a lo mismo.

Por ejemplo, en México y algunos países de América Central, aún se puede escuchar a personas que digan "Me salió un cardenal" tras un golpe, aunque esta palabra ya no es muy utilizada entre los más jóvenes.

Argentina es otro de los países que presenta una palabra, además de moretón, aceptada por la RAE y es hematoma. Si bien, es un término más técnico, no es de extrañar que se utilice en ámbitos fuera de los hospitales y clínicas.