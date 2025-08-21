Por qué la gente congela los libros vintage o de segunda mano

Para evitar la propagación de estas bacterias, lo mejor es congelar los libros. Se trata de un método muy eficaz para evitar que las bacterias se sigan generando en las hojas.

Son muchas las creadoras de contenido literario y amantes de las novelas "second hand" las que explican el procedimiento para congelar los ejemplares sin que los mismos se dañen.

El primer paso es meter tus libros de segunda mano en bolsas de plástico que se puedan cerrar herméticamente. Después, introduce los libros en el freezer o congelador por al menos 48 horas.

Pasado este tiempo, saca los libros de las bolsas y espera a que se entibien a temperatura ambiente, y a continuación podrás leerlos o guardarlos en la biblioteca. Este método no solo elimina los gérmenes, sino que también puede quitar manchas oscuras en las páginas.

Libros Los libros antiguos pueden tener cientos de bacterias en sus hojas.

¿Cómo conservar correctamente los libros?

Es normal creer que el almacenamiento de los libros solo debe realizarse en un estante, repisa o biblioteca, pero esto no es 100% así. Se recomienda guardar los libros en un lugar fresco, seco y con buena ventilación para prevenir el crecimiento de moho. Hay que evitar guardarlos en sótanos o áticos, donde las condiciones pueden ser extremas.

Además, hay que evitar que la biblioteca o los estantes estén en un sitio donde le dé la luz solar directa, ya que el Sol puede decolorar el papel y dañar las encuadernaciones.

La temperatura ideal para el almacenamiento de libros antiguos es entre 18.3 y 21.1 grados Celsius (65 y 70 grados Fahrenheit) y una humedad relativa de entre 40 y 50%, según HowStuffWorks y Citaliarestauro