Por qué hay que rociar vinagre debajo de la mesa: ¿qué significa?

Cuando buscamos algún truco casero en internet, generalmente se realizan con vinagre. Ese ingrediente de uso gastronómico abarca muchísimos más aspectos de la vida cotidiana, desde la limpieza de una cocina hasta el cuidado de una planta afectada por los hongos.
Hoy te voy a explicar de qué manera puedes utilizar vinagre en el hogar y por qué hay que colocarlo con un rociador debajo de la mesa. Sigue leyendo para descubrir qué significa este truco tan llamativo.
¿Qué propiedades tiene el vinagre? Este ingrediente se obtiene por fermentación natural de frutas y por destilación de ácido acético. El vinagre es un ácido, por lo cual sirve para ablandar sustancias muy pegadas, sedimentos de sarro, manchas complejas y para eliminar ciertos microorganismos comunes de casa, como hongos y bacterias.
Sus propiedades ácidas lo convierten en un gran repelente de plagas y en un alimento capaz de mejorar muchísimas recetas (siempre y cuando se utilice el vinagre de alimentos).
¿Qué significa el truco del vinagre debajo de la mesa y para qué sirve?
Este truco con vinagre sirve para varias cosas. Debajo de la mesa se junta polvo, suciedad, megotes, pelos de las mascotas y suciedad que traemos en las zapatillas y muchas veces ni lo notamos. Ni hablar de las patas de la mesa que atrapan pelusas y polvo por la falta de limpieza.
¿Qué significa? Al rociar vinagre blanco debajo de la mesa podemos lograr varias cosas. Lo primero y principal es que el vinagre sirve para lavar los pisos y remover la mugre que queda retenida debajo de la mesa.
Coloca el vinagre con un rociador, deja que actúe por unos minutos y refriega con la mopa o con un trapo de piso.
También puedes usar vinagre debajo de la mesa para mantener plagas alejadas, principalmente para espantar a las hormigas, los ácaros y las cucarachas.
Es una buena opción para cuando terminas de lavar los pisos de la casa, rociar un poco de vinagre blanco bajo la mesa.
El vinagre, según el Feng Shui: por qué hay que rociarlo debajo de la mesa
Para los creyentes y quienes prestan atención a las energías de la casa, este truco con vinagre también puede tomar un sentido más espiritual.
El feng shui es una antigua disciplina china que busca armonizar la energía vital de las personas por medio de la distribución y decoración de los espacios que habitan.
Según este pensamiento, el vinagre debajo de la mesa puede servir para disipar energías estancadas o eliminar la sensación de malestar del hogar. El vinagre limpia literalmente la casa y limpia de alguna forma la energía de los espacios.