Por qué hay que rociar vinagre debajo de la mesa: ¿qué significa?

Sus propiedades ácidas lo convierten en un gran repelente de plagas y en un alimento capaz de mejorar muchísimas recetas (siempre y cuando se utilice el vinagre de alimentos).

¿Qué significa el truco del vinagre debajo de la mesa y para qué sirve?

Este truco con vinagre sirve para varias cosas. Debajo de la mesa se junta polvo, suciedad, megotes, pelos de las mascotas y suciedad que traemos en las zapatillas y muchas veces ni lo notamos. Ni hablar de las patas de la mesa que atrapan pelusas y polvo por la falta de limpieza.

vinagre y mesa Qué pasa si rociamos vinagre debajo de la mesa.

¿Qué significa? Al rociar vinagre blanco debajo de la mesa podemos lograr varias cosas. Lo primero y principal es que el vinagre sirve para lavar los pisos y remover la mugre que queda retenida debajo de la mesa.

Coloca el vinagre con un rociador, deja que actúe por unos minutos y refriega con la mopa o con un trapo de piso.

También puedes usar vinagre debajo de la mesa para mantener plagas alejadas, principalmente para espantar a las hormigas, los ácaros y las cucarachas.

Es una buena opción para cuando terminas de lavar los pisos de la casa, rociar un poco de vinagre blanco bajo la mesa.

El vinagre, según el Feng Shui: por qué hay que rociarlo debajo de la mesa

Para los creyentes y quienes prestan atención a las energías de la casa, este truco con vinagre también puede tomar un sentido más espiritual.

El feng shui es una antigua disciplina china que busca armonizar la energía vital de las personas por medio de la distribución y decoración de los espacios que habitan.

vinagres El vinagre libera las energías estancadas del hogar.

Según este pensamiento, el vinagre debajo de la mesa puede servir para disipar energías estancadas o eliminar la sensación de malestar del hogar. El vinagre limpia literalmente la casa y limpia de alguna forma la energía de los espacios.