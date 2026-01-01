Por qué hay que prender un sahumerio de canela el 1 de enero de 2026

Que significa el sahumerio de canela

sahumerio de canela (1) El incienso de canela tiene miles de beneficios personales y para el hogar.

La canela siempre fue considerada una especia valiosa, asociada a la riqueza y al comercio próspero. En prácticas espirituales, orientales y esotéricas, se cree que su aroma atrae prosperidad económica, activa la energía del hogar, favorece nuevas oportunidades laborales y refuerza la confianza y la motivación personal.

Además, su perfume dulce y envolvente genera sensación de bienestar y calma, ideal para marcar un nuevo comienzo energético. Es decir, también ofrece una serie de propiedades curativas para la mente, el cuerpo y el espíritu.

En este sentido, el 1 de enero simboliza puerta de entrada al año y encender un sahumerio de canela este día es, para quienes siguen el ritual, una forma de “Limpiar” energías del año anterior, marcar un inicio consciente, invitar abundancia y armonía para los próximos meses y por supuesto para establecer intenciones claras para el 2026.

Cómo hacer el ritual paso a paso

sahumerio de canela (2) Haz este ritual y prende un sahumerio de canela el 1 de enero de 2026.

Primero ventilá el ambiente unos minutos antes y colocá el sahumerio en un porta-sahumerios seguro. Luego encendelo y dejá que el humo se eleve lentamente.

Caminá por los ambientes principales de la casa. Mientras tanto, repetí mentalmente una intención: “Que el 2026 traiga abundancia, paz y oportunidades.”

Beneficios que muchos asocian al sahumerio de canela