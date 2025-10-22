Por qué hay que lavar la ropa con vinagre cuando llueve: ¿qué significa?

Te explico por qué deberías lavar la ropa con vinagre los días de lluvia
Si te preguntas qué significa este truco con vinagre tan llamativo y curioso, presta mucha atención. El vinagre es un ingrediente ácido con enormes beneficios. Este producto se puede utilizar para realizar lavados de ropa cuando llueve y eliminar el olor a humedad de los tejidos.
Muchas veces, con los días de lluvia y la humedad del ambiente, la ropa toma un olor fuerte y desagradable que no logramos quitar con nada. Lo mismo sucede cuando dejamos ropa mojada en el armario, en algún bolso o dentro del lavarropas.
Para realizar este procedimiento con vinagre puedes agregar una taza de vinagre en el compartimento del suavizante o remojar la ropa previamente con una solución de agua y vinagre blanco. Nunca uses el vinagre puro.
Muy útil: 6 usos poco conocidos del vinagre en el hogar
El vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de alimentos, pueden ser utilizados para múltiples trucos y procedimientos caseros más allá del lavado de ropa.
- Con un poco de vinagre blanco diluido se pueden combatir algunas plagas pequeñas del jardín, como hormigas y moscas de frutas. También puedes usar vinagre para limpiar las hojas de las plantas y mantenerlas libre de polvo, hongos y suciedad en general.
- El vinagre también puede usarse para destapar las cañerías de la casa tapadas con sarro, jabón y restos de alimentos. Puedes verter una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar en profundidad las paredes de las tuberías.
- Con un chorro de vinagre de manzana o vino es posible mejorar la cocción y textura de ciertos alimentos. Por ejemplo, puedes marinar las carnes rojas en vinagre de vino tinto y ablandar los tejidos del alimento. También puedes usar un poco de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos duros para evitar que se rompan al pelarlos.
- El vinagre de limpieza es ideal para lavar los pisos, limpiar los azulejos del baño y eliminar las manchas de los espejos, ventanas y vidrios.
- El vinagre de manzana se puede usar para algunos trucos de belleza. Por ejemplo, se puede colocar un poco en el acondicionador para el cabello o se pueden realizar baños de pies con agua y vinagre para eliminar los hongos de las uñas.
- El vinagre se puede utilizar como desengrasante de ollas, fuentes de horno y sartenes con pegotes de comida.