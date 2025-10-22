Por qué hay que lavar la ropa con vinagre cuando llueve: ¿qué significa?

ropa sucia Con la lluvia y la humedad, la ropa y el calzado pueden impregnarse de olor y, en el peor de los casos, pueden aparecer hongos en los tejidos.

Te explico por qué deberías lavar la ropa con vinagre los días de lluvia

Si te preguntas qué significa este truco con vinagre tan llamativo y curioso, presta mucha atención. El vinagre es un ingrediente ácido con enormes beneficios. Este producto se puede utilizar para realizar lavados de ropa cuando llueve y eliminar el olor a humedad de los tejidos.

Muchas veces, con los días de lluvia y la humedad del ambiente, la ropa toma un olor fuerte y desagradable que no logramos quitar con nada. Lo mismo sucede cuando dejamos ropa mojada en el armario, en algún bolso o dentro del lavarropas.