Por qué hay que lavar la ropa con vinagre cuando llueve: ¿qué significa?

Con un chorrito de vinagre blanco puedes solucionar un problema común de casa. Toma nota y presta atención

Isabella Brosio
Un truco con vinagre muy sencillo, rápido y efectivo. 

El vinagre es un ingrediente popular y efectivo que suele utilizarte para muchos trucos caseros de cocina, jardinería, limpieza y ropa. Hoy te cuento qué significa el truco del vinagre en la ropa y por qué deberías realizarlo los días de lluvia.

ropa sucia
Con la lluvia y la humedad, la ropa y el calzado pueden impregnarse de olor y, en el peor de los casos, pueden aparecer hongos en los tejidos.

Te explico por qué deberías lavar la ropa con vinagre los días de lluvia

Si te preguntas qué significa este truco con vinagre tan llamativo y curioso, presta mucha atención. El vinagre es un ingrediente ácido con enormes beneficios. Este producto se puede utilizar para realizar lavados de ropa cuando llueve y eliminar el olor a humedad de los tejidos.

Muchas veces, con los días de lluvia y la humedad del ambiente, la ropa toma un olor fuerte y desagradable que no logramos quitar con nada. Lo mismo sucede cuando dejamos ropa mojada en el armario, en algún bolso o dentro del lavarropas.

ropa con mal olor
Utiliza vinagre de limpieza, siempre diluido o rebajado con agua.

Para realizar este procedimiento con vinagre puedes agregar una taza de vinagre en el compartimento del suavizante o remojar la ropa previamente con una solución de agua y vinagre blanco. Nunca uses el vinagre puro.

Muy útil: 6 usos poco conocidos del vinagre en el hogar

El vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de alimentos, pueden ser utilizados para múltiples trucos y procedimientos caseros más allá del lavado de ropa.

limpiar con vinagre
El vinagre también se puede combinar con otros ingredientes o productos naturales de limpieza.

  1. Con un poco de vinagre blanco diluido se pueden combatir algunas plagas pequeñas del jardín, como hormigas y moscas de frutas. También puedes usar vinagre para limpiar las hojas de las plantas y mantenerlas libre de polvo, hongos y suciedad en general.
  2. El vinagre también puede usarse para destapar las cañerías de la casa tapadas con sarro, jabón y restos de alimentos. Puedes verter una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar en profundidad las paredes de las tuberías.
  3. Con un chorro de vinagre de manzana o vino es posible mejorar la cocción y textura de ciertos alimentos. Por ejemplo, puedes marinar las carnes rojas en vinagre de vino tinto y ablandar los tejidos del alimento. También puedes usar un poco de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos duros para evitar que se rompan al pelarlos.
  4. El vinagre de limpieza es ideal para lavar los pisos, limpiar los azulejos del baño y eliminar las manchas de los espejos, ventanas y vidrios.
  5. El vinagre de manzana se puede usar para algunos trucos de belleza. Por ejemplo, se puede colocar un poco en el acondicionador para el cabello o se pueden realizar baños de pies con agua y vinagre para eliminar los hongos de las uñas.
  6. El vinagre se puede utilizar como desengrasante de ollas, fuentes de horno y sartenes con pegotes de comida.

