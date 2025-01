Lo mismo sucede con otros cuántos alimentos, como las tostadas. Si bien no se quiere decir que no está bien comer tostadas todos los días, desde MejorconSalud del diario As de España, hacen hincapié en que este hábito supone un riesgo para la salud.

En un valioso informe, MejorconSalud, se revelan cuáles son los cuatro compuestos que se producen al quemarse la comida, que están asociados a ciertas enfermedades.

alimentos-quemados2.jpg

Por qué hay que evitar comer alimentos quemados

Si bien a muchos les gusta que los alimentos salgan bien quemados, la formación de algunos compuestos supone un riesgo para la salud, según publica MejorconSalud.

Entre los compuestos que se forman con estas comidas quemadas, se destacan:

Hidrocarburos aromáticos policíclicos: estos compuestos se originan, por ejemplo, en carnes quemadas y al quemar madera ( alimentos ahumados).

ahumados). Aminas heterocíclicas: su presencia está en carnes y pescados con partes quemadas.

Acrilamida: se origina cuando algunos alimentos , como las papas fritas que se doraron mucho, casi quemadas.

, como las papas fritas que se doraron mucho, casi quemadas. Productos finales de glicación avanzada: se hallan en alimentos que se han quemado, como tostados, asados y frituras.

alimentos-quemados3.jpg

Ante todas estas sustancias que se forman al exponer las comidas a altas temperaturas, se recomienda limitar su consumo, ya que pueden llegar a ser dañinos para el organismo.

Desde MejorconSalud recomiendan:

Utilizar métodos de cocción que no sean muy agresivos, para no llegar a quemar los alimentos .

. Cocinar alimentos a la plancha o al vapor, significa menos exposición de las comidas al fuego, evitando la formación de zonas quemadas.