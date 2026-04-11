Por qué está prohibido morir en esta ciudad de Noruega: lo rige la ley y el final es un peligro letal

La ciudad de Longyearbyen comprendió, entonces, que permitir que alguien llegue a morir en su suelo es sepultar una amenaza capaz de despertar y desatar el caos en cualquier momento.

Longyearbyen: la vida en la ciudad donde es ilegal morir

Habitar este enclave requiere aceptar una de las leyes más crudas del planeta. Cuando el cuerpo flaquea por la vejez o la enfermedad, la orden es clara: hay que abandonar la isla hacia el continente.

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Nadie puede morir en Longyearbyen; los pacientes son trasladados de urgencia y las embarazadas deben partir semanas antes de dar a luz para asegurar la vida en tierras más cálidas.

Entre la sombra de los osos polares y una tierra que guarda secretos milenarios bajo el hielo, esta ciudad se mantiene como el único lugar del mundo donde la muerte no es un adiós, sino un peligro prohibido.