Por qué está prohibido morir en esta ciudad de Noruega: lo rige la ley y el final es un peligro letal

En el último rincón habitable del Ártico, allí donde el sol desaparece por meses y el viento desgarra la piel, la vida se rige por un contrato antinatural. En la ciudad de Longyearbyen, en Noruega, el acto más inevitable de la humanidad ha sido declarado fuera de la ley. Una norma vigente y estricta expulsa a quienes se acercan a la muerte porque enterrar cuerpos allí puede ser un peligro letal.
¿Por qué un punto perdido en el mapa de Noruega impone semejante restricción? La respuesta es física: el suelo se niega a recibir a los muertos. Desde 1950, está estrictamente prohibido morir porque el permafrost mantiene la tierra en una congelación perpetua, impidiendo la descomposición biológica. Lo que en cualquier otro lugar es un proceso natural, en esta ciudad es un desafío eterno que la ley debe controlar para evitar una catástrofe.
Por qué está prohibido morir en Noruega
El misterio detrás de esta prohibición oculta un riesgo biológico que pocos imaginan. A finales de los años 90, un hallazgo científico dejó al mundo sin aliento al descubrir que el frío extremo de Noruega había mantenido “vivos” y congelados los virus de pandemias que se creían extintas, como la gripe española, en cuerpos enterrados hace casi un siglo.
La ciudad de Longyearbyen comprendió, entonces, que permitir que alguien llegue a morir en su suelo es sepultar una amenaza capaz de despertar y desatar el caos en cualquier momento.
Longyearbyen: la vida en la ciudad donde es ilegal morir
Habitar este enclave requiere aceptar una de las leyes más crudas del planeta. Cuando el cuerpo flaquea por la vejez o la enfermedad, la orden es clara: hay que abandonar la isla hacia el continente.
Nadie puede morir en Longyearbyen; los pacientes son trasladados de urgencia y las embarazadas deben partir semanas antes de dar a luz para asegurar la vida en tierras más cálidas.
Entre la sombra de los osos polares y una tierra que guarda secretos milenarios bajo el hielo, esta ciudad se mantiene como el único lugar del mundo donde la muerte no es un adiós, sino un peligro prohibido.