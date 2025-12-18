¿Por qué el calor extremo nos afecta más de lo que creemos? El impacto invisible en la salud

ola de calor cambio climático (1) Las olas de calor ya no son eventos esporádicos: su frecuencia y duración han aumentado debido al cambio climático. Esto eleva riesgos físicos como golpes de calor o deshidratación.

Investigaciones han observado que con cada aumento de 1 °C en las temperaturas ambientales hay un aumento en problemas de salud mental, incluyendo ansiedad y hospitalizaciones relacionadas con trastornos psiquiátricos. Además, otros trabajos sugieren que durante periodos de calor extremo, las puntuaciones de salud mental tienden a disminuir, reflejando una fatiga emocional que va más allá de la simple molestia física.

Cómo el calor altera el comportamiento y el estado de ánimo

Experiencias recientes en ciudades con temperaturas persistentemente altas muestran que la falta de sueño y el cansancio generalizado son respuestas comunes al calor extremo. Esto contribuye a irritabilidad, menor tolerancia al estrés y una sensación de agotamiento emocional que puede empeorar relaciones personales y desempeño laboral.

La literatura también indica que el calor puede agravar trastornos existentes, como ansiedad, depresión y otras condiciones psiquiátricas, representando un desafío adicional para la atención sanitaria pública.

Tomar acción para cuidar la salud

Hidratación constante y evitar exposición prolongada al calor .

. Ambientes frescos, ventilación y descanso adecuado.

Atención a señales de estrés persistente o cambios emocionales.

Reconocer que el calor tiene un efecto directo sobre la salud mental ayuda no solo a manejar mejor las altas temperaturas, sino también a prepararse ante escenarios futuros de clima cada vez más extremo.