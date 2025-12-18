Inicio Sociedad calor
¿Por qué el calor extremo nos afecta más de lo que creemos? El impacto invisible en la salud

Descubrí cómo las olas de calor afectan tu salud mental y emocional, cómo protegerte en éstos días de altas temperaturas

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Los estudios dicen que el impacto del calor extremo en la salud mental es probable que se agrave con el calentamiento global, especialmente en el contexto del cambio climático. 

Mientras el cambio climático empuja temperaturas récord y olas de calor más frecuentes, la ciencia empieza a revelar que el calor no solo afecta el cuerpo, sino también la mente. Más allá del sudor y la fatiga física, altas temperaturas pueden influir en el estado de ánimo, el estrés y la capacidad de concentración.

Más que incomodidad: la ciencia detrás del calor y la mente

Las olas de calor ya no son eventos esporádicos: su frecuencia y duración han aumentado debido al cambio climático. Esto no solo eleva riesgos físicos como golpes de calor o deshidratación, sino que también está vinculado a efectos negativos sobre la salud mental.

Estudios sistemáticos encuentran que mayores temperaturas se asocian con un incremento de síntomas de ansiedad, depresión y deterioro cognitivo.

ola de calor cambio climático (1)
Las olas de calor ya no son eventos esporádicos: su frecuencia y duración han aumentado debido al cambio climático. Esto eleva riesgos físicos como golpes de calor o deshidratación.

Investigaciones han observado que con cada aumento de 1 °C en las temperaturas ambientales hay un aumento en problemas de salud mental, incluyendo ansiedad y hospitalizaciones relacionadas con trastornos psiquiátricos. Además, otros trabajos sugieren que durante periodos de calor extremo, las puntuaciones de salud mental tienden a disminuir, reflejando una fatiga emocional que va más allá de la simple molestia física.

Cómo el calor altera el comportamiento y el estado de ánimo

Experiencias recientes en ciudades con temperaturas persistentemente altas muestran que la falta de sueño y el cansancio generalizado son respuestas comunes al calor extremo. Esto contribuye a irritabilidad, menor tolerancia al estrés y una sensación de agotamiento emocional que puede empeorar relaciones personales y desempeño laboral.

La literatura también indica que el calor puede agravar trastornos existentes, como ansiedad, depresión y otras condiciones psiquiátricas, representando un desafío adicional para la atención sanitaria pública.

Tomar acción para cuidar la salud

  • Hidratación constante y evitar exposición prolongada al calor.
  • Ambientes frescos, ventilación y descanso adecuado.
  • Atención a señales de estrés persistente o cambios emocionales.

Reconocer que el calor tiene un efecto directo sobre la salud mental ayuda no solo a manejar mejor las altas temperaturas, sino también a prepararse ante escenarios futuros de clima cada vez más extremo.

Fuentes: PubMed, Scientific American y Science Direct.

