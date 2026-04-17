¿Por qué aparece el cartel "error 404" en internet y qué significa?

Cuando nos metemos en internet para buscar algo, sin importar si navegamos desde la computadora o el celular, es posible que aparezcan algunos errores técnicos comunes que saltan en forma de cartel en la pantalla. Normalmente, no sabemos qué significa este tipo de anuncio, nos asustamos y pensamos que algo grave ha pasado.
Hoy te voy a contar qué significa el famoso cartel "error 404", por qué aparece y qué nos está indicando. Internet es un mundo relativamente infinito, lleno de contenidos, funciones, posibilidades y usos.
Más allá de eso, no deja de ser un sistema ideado y perfeccionado por seres humanos, por eso los errores son igual de frecuentes que en la vida real.
El error común de internet: ¿qué significa el cartel de "error 404"?
Este código de estado, que forma parte del sistema de diseño y uso de internet, indica algo muy importante. Cuando aparece el cartel de error 404 en la pantalla, lo que nos está indicando el servidor es que la página web no puede encontrar lo que estás buscando.
Este error de internet es el equivalente digital a ir a una tienda, supermercado, quiosco y descubrir que el producto que estabas buscando ya no existe.
¿Qué significa la unión de estos números? El error 404 está formado por varios códigos. El número 4 indica que hay un error por parte del usuario que está usando internet e intenta buscar algo. El número 04 indica que el problema es de la página y no se ha encontrado o no funciona.
Técnicamente, nos indica varias cosas. Ocurre cuando escribimos mal la URL, cuando el dueño del sitio web movió la página o la borró y cuando el contenido simplemente ya no existe en el servidor.
¿Cómo puedo solucionar este error de internet?
Si estás navegando en internet y aparece este error, puedes refrescar la página porque puede ser momentáneo. Si la página ya no existe, no es tu culpa, no hay nada que puedas hacer.
Asegúrate de que esté todo bien escrito. Los errores de ortografía o la falta de algún código pueden cargar mal la página de internet.
Otros errores comunes de internet
- El código 400, que se llama "bad request", aparece cuando el servidor no entiende lo que estás pidiendo.
- "Error 401" es el código que larga internet cuando necesita que te identifiques antes de usar el sitio web.
- Cuando te aparece el cartel de "error 403" en la pantalla, puede que tengas prohibido el paso al servidor o la página de internet.