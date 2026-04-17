¿Por qué aparece el cartel "error 404" en internet y qué significa?

El error común de internet: ¿qué significa el cartel de "error 404"?

Este código de estado, que forma parte del sistema de diseño y uso de internet, indica algo muy importante. Cuando aparece el cartel de error 404 en la pantalla, lo que nos está indicando el servidor es que la página web no puede encontrar lo que estás buscando.

Este error de internet es el equivalente digital a ir a una tienda, supermercado, quiosco y descubrir que el producto que estabas buscando ya no existe.

error 404 Puede que "error 404" tenga o no solución.

¿Qué significa la unión de estos números? El error 404 está formado por varios códigos. El número 4 indica que hay un error por parte del usuario que está usando internet e intenta buscar algo. El número 04 indica que el problema es de la página y no se ha encontrado o no funciona.

Técnicamente, nos indica varias cosas. Ocurre cuando escribimos mal la URL, cuando el dueño del sitio web movió la página o la borró y cuando el contenido simplemente ya no existe en el servidor.

¿Cómo puedo solucionar este error de internet?

Si estás navegando en internet y aparece este error, puedes refrescar la página porque puede ser momentáneo. Si la página ya no existe, no es tu culpa, no hay nada que puedas hacer.

Asegúrate de que esté todo bien escrito. Los errores de ortografía o la falta de algún código pueden cargar mal la página de internet.

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