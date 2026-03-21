Por qué a algunos perros les ponen un collar de choclo y para qué sirve

Alguna de las razones principales por las que se utiliza es la creencia de que un collar hecho con marlos de choclo, es decir, la parte central de la espiga, sin los granos por lo general, puede curar o prevenir el moquillo canino. Según se cree, el collar "absorbe" la enfermedad o ayuda a que el perro expulse las secreciones que caracterizan a este virus.

Pero la realidad científica es otra. Pues el collar de choclo no tiene ningún efecto medicinal sobre el virus y la única forma efectiva de prevenirlo es mediante la vacunación anual.

En muchas provincias, además, el uso del collar de choclo se transmite de generación en generación como parte de la medicina popular. A veces se acompaña de ciertos rituales, como que el collar debe tener un número impar de trozos de marlo o que debe ser colocado por una persona especial para el perro.

En otros casos, se le pone este tipo de collar para avisar a los vecinos que el animal está transitando una enfermedad. Es un tipo de señal visual para que otros no acerquen a sus mascotas, ya que el moquillo es altamente contagioso entre perros.

Hoy en día, el perro que no tiene vacuna, no puede salir a la calle porque el moquillo puede afectar el sistema digestivo y también el neurológico, que es lo más grave.

Por eso, ponerle un collar de choclos que es uno de los mitos más populares sobre esta enfermedad suele ser desmentido por veterinarios afirmando que nunca funcionó.