Por qué algunas personas se tocan el lóbulo de la oreja al hablar y qué significa

¿Has notado que Messi se toca el lóbulo de la oreja en las entrevistas? Bueno, la psicología del comportamiento nos revela que significa si una persona lo hace

Martina Baiardi
Los gestos que realizamos al hablar dicen mucho más de lo que imaginamos. Según la psicología del comportamiento, ciertos movimientos pueden revelar emociones, pensamientos ocultos o estados de ánimo. Uno de los más comunes es tocarse la oreja mientras se conversa. Pero, ¿ qué significa este gesto?

Cada persona actúa de diferente manera, pero siempre hay patrones o actitudes sociales que se repiten porque forman parte de una serie de señalizaciones universales que se usan para comunicar sin tener necesidad de hablar.

En este sentido, uno de los gestos más habituales es tocarse con frecuencia el lóbulo de la oreja en determinada situación. Por ejemplo, cuando estamos en una entrevista.

Tocar el lóbulo de la oreja es un gesto frecuente en conversaciones que suele pasar desapercibido. Aunque parezca un simple tic, la psicología advierte que puede revelar emociones internas ocultas.

Lenguaje corporal: qué significa tocarse la oreja

tocarse la oreja al hablar (1)
Tocarse la oreja a cada rato no es una casualidad. La psicología, tiene varios análisis sobre ese gesto tan repetido.

La comunicación no verbal pesa mucho en la interacción social, de hecho se estima que hasta 55% del mensaje proviene del cuerpo. En este marco, tocarse el lóbulo de la oreja al conversar se lee como una señal inconsciente. ¿Qué nos quiere decir?

De acuerdo con el blog "No verbal", nuestras manos expresan mucho, peor aún cuando las utilizamos para tocarnos la cara porque indica algún tipo de inseguridad o duda frente a lo que se vive, es decir:

Muestra aburrimiento o desinterés: rascarse o apoyar la mano en la oreja suele interpretarse como bloqueo auditivo frente a palabras poco atractivas. Para la psicología, por ejemplo, suele estar señalando que quieren que la charla termine. Además, muestra falta de interés en la conversación o una cierta desconexión cuando se considera que lo que se oye es irrelevante o desagradable.

Refleja inseguridad o nerviosismo: un interlocutor que se toca el lóbulo con frecuencia puede estar ocultando dudas. Este gesto implica que la persona no está segura de lo que se está diciendo”. En la práctica, quien se siente nervioso al hablar o elige mal las palabras puede tocarse la oreja sin darse cuenta como síntoma de inseguridad

Ocurre cuando hay engaño u ocultación: este movimiento también se asocia con falta de transparencia. Pues muchas veces al mentir tendemos a tocar partes de la cara o la cabeza para “calmar” la tensión interna, incluido el lóbulo de la oreja. El gesto puede reflejar conflicto interno con la verdad; de hecho, busca bloquear el inconscientemente lo que se dice o escucha.

Embed - Seguime para parte 9!

De manera complementaria, la psicología señala que el gesto puede estar asociado a la necesidad de ganar tiempo o pensar mejor lo que se va a decir. Como cuando Messi lo hace en las entrevistas, es decir, analiza la situación. Así, al cubrirse la oreja se crea un pequeño paréntesis mental.

Sorprendentemente, este mismo gesto aparece a menudo en situaciones de atracción. Cuando las personas sienten interés romántico por alguien, el sistema nervioso autónomo se activa, aumenta la temperatura corporal y zonas sensibles como la oreja se vuelven más conscientes. Tocar o frotar la oreja sirve entonces para liberar tensión acumulada.

