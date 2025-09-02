El test de Ishihara es solo una primera pista. Un oftalmólogo puede realizar pruebas más sofisticadas para confirmar el diagnóstico

Muchas personas sufren de daltonismo y no son conscientes. Por eso te mostraremos el test definitivo para determinar si experimentas esta forma de ver el mundo. Esta es una de las pruebas más conocidas y efectivas que existen en la actualidad.

El test más efectivo

Este test es conocido como Test de Ishihara, es el método visual más común y rápido para determinar el daltonismo. Este test utiliza una serie de imágenes compuestas por puntos de colores que forman números ocultos; si no puedes ver estos números o te resultan difíciles de distinguir, es probable que tengas daltonismo, especialmente en la variante rojo-verde

La prueba de Ishihara lleva el nombre del oftalmólogo japonés Ishihara Shinobu, profesor de la Universidad de Tokio, quien la desarrolló en 1918 para los militares. Aunque fue diseñada hace ya casi un siglo, la prueba Ishihara es utilizada comúnmente en la actualidad y da resultado en la mayoría de los casos.

test daltonismo
Existen otros tests, como el test de Farnsworth, pero el de Ishihara es rápido, no invasivo y es la herramienta más utilizada

En este test se puede observar imágenes con puntos de colores, cada lámina Ishihara es un círculo formado por puntos de colores. Dentro de estos, hay un número escondido, visible solo para personas con visión del color normal.

Si no puedes ver los números o los ves de forma diferente a como los ven los demás, se indica un posible defecto en la visión de los colores.

Tipos de daltonismo

El daltonismo está presente cuando las células llamadas conos, que se encuentran en el tejido de la retina en la parte posterior del ojo, no funcionan o están dañadas. Hay dos tipos importantes de daltonismo:

nueve
Si puedes ver los números en las tarjetas de Ishihara, es probable que no tengas una deficiencia de visión de colores

  • El daltonismo rojo/verde, el tipo más común, es congénito o hereditario. Es mucho más común en hombres que en mujeres, pero sigue siendo algo muy poco frecuente. Afecta del 5 a 8 por ciento de los hombres y el 0,5 por ciento de las mujeres.
  • Un segundo tipo de daltonismo menos común, adquirido, o relacionado con una enfermedad o afección ocular. Este daltonismo es causado, por lo general, por trastornos de la retina o del nervio óptico. En estos casos, síntomas como visión deficiente en, términos generales, o puntos oscuros o blancos persistentes pueden ser la primera manifestación.

Si sospechas que eres daltónico o la prueba Ishihara da positivo, es fundamental consultar a un oftalmólogo.

