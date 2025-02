¿Qué significa tener un pliegue en la oreja?

La forma de las orejas no debe ser algo que tengamos que pasar por alto, ya que en muchas ocasiones puede tener un significado especial. Por ejemplo, algunas personas tienen un pliegue en la oreja, precisamente en la zona del lóbulo.

¿Qué significa tener un pliegue en el lóbulo de la oreja?

Según el sitio web Medline Plus, tener pliegues en la oreja no es algo normal, y cuando aparecen están asociados con síndromes hereditarios poco comunes. Sin embargo, esta no es la única explicación sobre el tema.