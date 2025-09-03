Por los daños de la tormenta de Santa Rosa, el intendente de Lavalle declaró la emergencia

Lavalle y San Martín fueron dos de los departamentos más afectados por la tormenta de Santa Rosa, que se desencadenó el 30 y el 31 de agosto. La emergencia durará hasta que se hagan todas las obras necesarias.

Tormenta de Santa Rosa- reporte de daños Los daños de la tormenta de Santa Rosa en viviendas, caminos y otro tipo de infraestructura, obligó a Lavalle en agilizar los trámites para hacer llegar la asistencia. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

La tormenta de Santa Rosa dejó más de 1.000 personas evacuadas

Según se argumenta en el decreto, hubo 1.500 personas que tuvieron que ser asistidas por el municipio, que todavía sigue con el relevamiento de daños en viviendas, calles y todo tipo de infraestructura, frente a esta eventualidad.

Continúa la campaña solidaria para los inundados (Foto UNO Entre Ríos) En Guaymallén, también, quedaron varias viviendas bajo el agua.

Sólo en Lavalle se registraron entre 50 milímetros de precipitaciones, cuando el promedio para agosto y septiembre es de 15 milímetros en Mendoza.

Las consecuencias de la tormenta de Santa Rosa en Mendoza

El fenómeno duró dos días en Mendoza como consecuencia de un centro de baja presión que se asentó en Cuyo.

Las abundantes precipitaciones provocaron el cierre del Paso Cristo Redentor, la inhabilitación de algunas rutas por prevención y más de 1.000 personas evacuadas porque se les inundó la vivienda.

En San Martín, el hipermercado Tadicor tuvo que cerrar las puertas el sábado pasado porque el techo colapsó y la mercadería quedó bajo el agua.