Por la ola de asaltos a argentinos en Chile, las empresas de turismo trasandinas están preocupadas

Helen Kouyoumdjian, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), expresó a radio Nihuil esta semana: "Nos tiene en alerta, hemos tenido algunos hechos en el último tiempo que hicieron que nos pusiéramos más en alerta".

Aseguraron que aumentan la presencia policial en los lugares más concurridos por los turistas.

"Hoy hay un despliegue de un plan llamado Verano Seguro que es reforzado en estos días en lugares específicos, como el centro de Santiago que es el lugar más complejo", explicó la empresaria.

Indicó que estas situaciones no están alejadas a la realidad que viven otros países, especialmente en Latinoamérica, es la violencia con la que se cometen los delitos. "La violencia con que se están desarrollando los hechos criminales o delictuales son más violentos. Vimos en algunos territorios que baja el número de delitos, pero la violencia es algo que nos tiene sorprendidos, y es algo que se está trabajando como país".

Consejos para turistas en Chile

Kouyoumdjian sostuvo: "Hacemos varias recomendaciones. Una de las zonas más complejas es el centro de Santiago, donde se identificaron los puntos mas complicados y donde también hicimos un trabajo con las autoridades para mostrarles y explicarles por dónde se mueven los turistas, cuáles son los circuitos turísticos más interesantes para tener ahí mayor peso de la fuerza policial ayudando y eso se está notando".

Dijo que a fines de diciembre se vivieron momentos muy complicados y le recomendaban a quienes visitaban el centro de Santiago que lo hicieran sin bajarse del vehículo para que no sufrieran ningún tipo de hecho. "Pero eso ya pasó y ya se puede visitar porque se está haciendo un trabajo mucho más importante del que se estaba haciendo", indicó.

tuit robos en Chile Pablo Philippens.jpg

"Hoy la Policía y las Fuerzas de Orden trabajan mancomunadamente con el Gobierno. El plan de Verano Seguro trabaja con el Gobierno y un esfuerzo de coordinación para darle seguridad a la ciudadanía y a los turistas", insistió Kouyoumdjian.

"Lo que le decimos a todos los turistas es que hay que cuidarse. Lo primero es no hacer lo que uno no hace en su casa. Cuando uno sale de viaje generalmente como turistas tendemos a relajarnos un poco y creemos que es seguro, pero no hay que alejarse de las zonas concurridas, no hay que entrar en zonas que no estén concurridas, preguntar en todos los ámbitos dónde ir, en qué lugar estar", destacó la empresaria de turismo de Chile.

La mujer agregó además, otra medida que tomaron para evitar delitos a turistas: "Al llegar a Chile estamos con una campaña que es 'Chile te cuida', donde hacemos una serie de recomendaciones a los turistas para que tenga cuidado al momento de llegar, si vienen por aeropuerto no tomar transportes ilegales, mantenerse siempre lo más organizado posible, que sea formal, que tenga registro, porque donde está la informalidad es donde ocurren la mayoría de los hechos".

Además, expresó que "Viña del Mar, Coqimbo son los destinos más visitados por turistas argentinos y nacionales, y ahí es donde estamos poniendo mayor dotaciones de policías en este momento porque está yendo más gente".

Las costas de Chile son los lugares más buscados por los argentinos y mendocinos para este verano 2023.

"Hay que entender que los hechos aumentaron probablemente con la llegada de bandas delictivas del extranjero que tienen métodos más violentos. Pero el espíritu, el ánimo del país es de coordinación, de repliegue, de apoyo. Por esos muchos municipios trabajan con sistemas de seguridad de apoyo para los turistas, y eso también se realiza en los lugares que más se visitan los turistas en este verano", señaló.

El turismo chileno postpandemia

Helen Kouyoumdjian aseveró: "Todavía estamos un poco lejos de lo que era la prepandemia, pero estamos felices de que se abrieron las fronteras. En enero por el paso Los Libertadores, que une a Mendoza con Chile, pasaron 120 mil personas que vinieron de Argentina a visitarnos, y eso fue algo novedoso para nosotros que llevábamos un par de años cerrados. Fue como volver a nacer y además mucho turismo de otros países y desplazamientos de chilenos por el país".