Por el viento Zonda, Federico Norte recomendó suspender actividades el jueves y tal vez el 21 de septiembre

Ráfagas de más de 100 kilómetros

"Estoy viendo bastante preocupado que el inicio del viento Zonda en San Rafael se inicia como a las 8 de la mañana (del jueves) con ráfagas de hasta 108 kilómetros por hora. Esto ya no es de categoría FNZ2, es FNZ3 al borde del FNZ4. Son las categorías más fuertes", avizoró Norte.

Y amplió: "O sea que San Rafael y el Valle de Uco van a tener vientos más fuertes todavía que nosotros (...)".

En cuanto a las localidades de montaña, precisó que en la precordillera, en Potrerillos y alrededores, habrá ráfagas potentes "que van a quedar en altura el día viernes y que se van a repetir el sábado y los días siguientes".

zonda en mendoza (11).jpeg "No es bueno estar en la calle cuando hay un viento de esta magnitud", expresó el respetado meteorólogo Federico Norte. Imagen ilustrativa. Nicolás Ríos

"Tengan conciencia"

El sábado en la tarde -confirmó Norte- el viento marcará el pulso del Día de la Primavera. Pero quizá no haya que esperar tanto para tomar recaudos.

Para Norte por lo menos el día jueves habría que suspender actividades que puedan representar un riesgo. "Se trata de un fenómeno extraordinario. Traten de no salir. No es bueno estar en la calle cuando hay un fenómeno extraordinario de la categoría que parece que va a ser", recalcó.

"Que los que tienen que tomar decisiones respecto a las actividades lo hagan con conciencia y no estén esperando a ver si bajó aquí o acá. El Zonda va a bajar en todos lados y durante todo el día de mañana", describió el científico.

E insistió: "A ver si eso queda claro para que tomen las adecuadas decisiones y se guíen por los meteorólogos que hemos hecho trabajos específicos sobre este fenómeno, que existen, que están en Mendoza y que los tienen que respetar. Porque si no después aparece cualquiera. Y no señores, lo que estamos viendo es contundente y generalizado. Y si se me arruinó la fiesta del 21, ¡hagámosla otro día!".

Aquí -tras una breve introducción-, el audio de Norte dialogando con el equipo del programa "No tenés cara", de Radio Nihuil.