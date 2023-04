Por diez dólares un mendocino lleva a chilenos a realizar tour de compras de alimentos

Además contó en Radio Nihuil que les presta otros servicios, como cambiarles dinero chileno por pesos argentinos y llevarlos a comer o a sitios turísticos para que conozcan más de Mendoza.

supermercado de Mendoza.jpg Alimentos no perecederos son productos de los que más se llevan los chilenos que visitan Mendoza

Qué y adónde compran los chilenos

Según aseguró este mendocino, que se define a sí mismo como "un arbolito de Navidad" -por la variedad de actividades que lleva adelante cada día-y que no quiso dar más datos personales que su nombre de pila, él no lleva a los turistas a comprar a supermercados: "Yo les digo que esto no es opción porque es mucho más caro".

Lo que hace es llevarlos a la feria de Guaymallén, donde pueden encontrar incluso productos de tocador y limpieza- a precios más bajos que en las grandes tiendas.

En cuanto a lo que más se llevan, Walter explicó que se inclinan por los productos de tocador y limpieza como jabón, perfumes y desodorantes. El producto estrella es el jabón de lavar, ya que en Chile lo consiguen por lo menos a diez veces más de lo que lo compran en Mendoza.

En cuanto a alimentos, compran arroz, aceite y enlatados.

Por otra parte, adquieren cigarrillos, muchas veces para revenderlos en el vecino país.

Cómo les conviene pagar

Consultado sobre cómo les conviene abonar las compras, Walter explicó que él les aconseja cambiar pesos chilenos a pesos argentinos.

"Si le pagan en dólares les van a robar la plata. En un supermercado les reciben $1.000 chilenos a $400 argentinos, pagándoles y si ellos cambian les van a reconocer $50 más cada $1.000 chilenos. Esto implica $5.000 cada $100.000 argentinos".

Agregó que es él quien les consigue el cambio, para que no pierdan dinero.

"La garantía que les doy es que si no consiguen comprar barato, no me pagan. Yo los llevo a los lugares a los que les conviene comprar. Ellos no vienen a hacer grandes compras. La mayoría no es de plata, el chileno millonario no hace tour de compras", sostuvo.

En promedio, Walter manifestó que los turistas gastan unos $120.000 chilenos para hacer sus compras, ya que en Chile la misma compra les cuesta $600.000 chilenos.