Más de 20.000 chilenos llegaron a Mendoza por un boom de compras de alimentos y productos de tocador

¿Qué atrae a los vecinos, además del turismo? Los precios. El periodista trasandino Roberto Saá hizo un informe para el canal Mega y, tras las repercusiones, compartió un balance con el programa Primeras Voces, de Radio Nihuil.

"Sabemos que es un fenómeno cíclico. A veces les conviene a ustedes y a veces a nosotros. Ahora está ocurriendo con los alimentos y los artículos de tocador", analizó el comunicador.

El viaje a Mendoza se vuelve atractivo por muchas razones, empezando por el precio del combustible.

"Allá la bencina (nafta) está a menos de la mitad", calculó Saá, quien también reveló que después de haber visto su reportaje muchos de sus conocidos en Santiago decidieron cambiar planes y, en vez de pasar el fin de semana de Pascua en la costa del Pacífico agarraron para el lado mendocino.

chilenos en mendoza.jpg Los estacionamientos de los híper están llenos a autos con patente chilena.

El tipo de cambio y la sequía, dos claves para entender el boom de compras

Entre los motivos que Saá mencionó está, obviamente, el tipo de cambio. "Pero también hay algunos rubros en los que Argentina es gran productor, como el aceite, los granos, el arroz y la harina. Chile está generando menos de esos productos a causa de una gran sequía que hemos padecido. Y la combinación de esos factores hace que la diferencia de precios sea gigante", analizó.

El periodista viajó a Mendoza la semana pasada y dialogó con muchos de sus compatriotas que estaban llenando los changuitos en súper e hipermercados locales.

"Lo que más nos decían las familias era que en un supermercado mendocino la cuenta salía un cuarto de lo que podía salir en Chile", recordó.

¿Qué es lo que más les conviene? Sin duda el aceite. "Es el producto rey de las compras que hacen los chilenos en este momento. El aceite para cocinar en Chile ha subido muchísimo y en Mendoza lo conseguimos 3 o 4 veces más barato. Vi que la gente compraba para ellos e incluso para llevar a sus familiares o, en algún caso, para revenderlo allá y sacar una diferencia", admitió Saá.

Con el detergente y el champú ocurre otro tanto. "Los detergentes para lavadora, por ejemplo, están un 75% más baratos en Argentina".

Las restricciones en la aduana

Saá reconoció que si bien existen algunas restricciones a la hora de llevarse los productos a su país, los funcionarios aduaneros han flexibilizado el criterio a causa de la masividad de las compras.

"En algún momento se habló de permitir hasta tres unidades por producto. Pero actualmente yo creo que lo que se evalúa es que sea una compra para satisfacer las necesidades de una familia y no con fines comerciales. El límite, yo diría, está en una compra de aproximadamente 200.000 pesos chilenos, unos U$S 200", aportó el entrevistado.

Y lo que no se puede pasar son productos frescos. Saá lamentó: "Las exquisitas carnes rojas de Argentina no nos las podemos llevar, aunque ahí también hay una diferencia gigante en los precios. El mismo corte en Mendoza sale un 40% de lo que pagamos nosotros en Chile. Pero el Servicio Agrícola y Ganadero nuestro no admite el ingreso de esos productos: tiene que ser carne cocinada y envasada al vacío".

Aquí, el interesante informe que se publicó hace una semana en la televisión chilena:

